Trabzon'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Karadeniz'de dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için biyolojik, kimyasal ve mekanik mücadele sürdürülüyor. Ancak tüm çabalara rağmen popülasyonunda ciddi artış görülen istilacı böceğe ilişkin Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, "Bir çift kahverengi kokarca böceği ile çocukları, sezonda 14 bin tane yumurta bırakıyor" dedi.