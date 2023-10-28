|
Gündem

Trabzon'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Trabzon'da kamyona arkadan çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
21:07 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzon'da trafik kazası

Trabzon'da trafik kazası

Trabzon'da 22 yaşındaki genç geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Emirhan Bayraktar (22) idaresindeki 61 AU 280 plakalı otomobil, Akoluk Mahallesi'nde N.B'nin (46) kullandığı 61 K 0910 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bayraktar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



#Trabzon
#Ortahisar
#Kaza
5 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk yarıda 3 kırmızı kart, ikinci yarıda 8 gol: Bayern Münih 8-0 Darmstadt | ÖZET