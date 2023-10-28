Trabzon'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Trabzon'da trafik kazası
Trabzon'da 22 yaşındaki genç geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emirhan Bayraktar (22) idaresindeki 61 AU 280 plakalı otomobil, Akoluk Mahallesi'nde N.B'nin (46) kullandığı 61 K 0910 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bayraktar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.