Trabzon'da pikniğe giden kadın ölümden döndü: Boynuma 30-40 tane battı...

Trabzon'da piknik için gittiği alanda çam kese tırtılının boynunu ısırdığı kadın, yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Arzu Durmuş'un boynuna, piknik için gittiği alanda çam kese tırtılı düştü.
Böceğin ısırdığı Durmuş, birkaç gün sonra boyunda tutulma ve koluna doğru yansıyan ağrı şikayetleriyle hastaneye gitti.
Boynunda apse tespit edildi
İlk etapta ağrı kesici tedavisi uygulanan kadının, birkaç gün sonra ateşinin yükselmesi üzerine başvurduğu hastanede boynunda apse tespit edildi.
Nefes darlığı belirtilerinin de baş göstermesiyle durumu ağırlaşan Durmuş, sevk edildiği KTÜ Farabi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine yatırıldı.
Yapılan tetkiklerde akciğerlerde iki taraflı olarak yaygın, çok sayıda irili ufaklı apse saptanan hastaya, antibiyotik tedavisi başlandı. Yoğun bakımdaki takibinde radyolojik bulguları gerileyen ve iyileşme saptanan kadın, göğüs hastalıkları servisine alındı.
Serviste iki kez göğüs ağrısı ve oksijen ihtiyacında artma görülmesi üzerine göğüs tüpü takılan Durmuş, durumunun düzelip normale dönmesinin ardından taburcu edildi.
Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek, çam kese tırtılına daha çok Akdeniz, Ege, Marmara ile Karadeniz Bölgesi sahil kesimi ve Orta Anadolu'da rastlandığını belirtti.
"30-40 diken battı"
Arzu Durmuş ise gittiği piknikte çardakta otururken boynunda batma hissettiğini anlatarak, şunları kaydetti: