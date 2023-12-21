Trabzon'da pikniğe giden kadın ölümden döndü: Boynuma 30-40 tane battı...

"Yakınlarım başörtüme yapışmış tırtıl olduğunu fark etti. Boynumu incelediklerinde 30-40 diken benzeri şeyin cildime battığını fark ettiler. Birkaç gün sonra boyun tutulması ve kolda ağrı ortaya çıktı. Çok defa acile gittim ama çare bulamadım. İki gün hastanede yattım yine de iyileşemedim. Halsizlik, yürüyememe ve solunum sıkıntısı üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne geldim. Allah razı olsun, onların sayesinde iyileştim. Başta hocalarım olmak üzere tüm hastane çalışanları, tedavimi çok güzel yaptı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim"