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Trabzon'da taşımalı eğitime kar engeli

Trabzon'da etkili olan karlı ve buzlu hava eğitimi de etkiledi. Trabzon Valiliği, hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu.

18:22 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 20:04 - 14/01/2024 Pazar
IHA
Trabzon'da kar tatili (Foto: Arşiv)
Trabzon'da kar tatili (Foto: Arşiv)

Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu.

Engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayılacak

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.



#Kar Yağışı
#Eğitim
#Tatil
#Kar Tatili
#Trabzon
#Taşımalı Eğitim
4 saat önce
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