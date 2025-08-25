Trabzon'dan Cidde seferi için kalkan uçak motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Trabzon - Cidde seferini gerçekleştirmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Giresun semalarında geri dönerek aynı havalimanına acil iniş yaptı.

Uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı

Cidde seferini gerçekleştirmek üzere saat 19.40’da Trabzon Havalimanı'ndan 169 yolcu ve mürettebatla kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS44 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağında havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda arıza meydana geldi. Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan güvenlik önlemleri sonrası uçak, saat 20.18’de Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi. Aralarında çoğu Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin yer aldığı yolcular havalimanında beklemeye alındı. Apronda bekletilen uçakta ise teknik ekip, onarım ve inceleme çalışması başlattı.