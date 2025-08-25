Yeni Şafak
Trabzon'dan Cidde seferi için kalkan uçak motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Teknik ekip, apronda bekletilen uçakta onarım ve inceleme çalışması başlattı.

Cidde seferini yapmak üzere Trabzon’dan kalkan Flynas’a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşadı. Giresun semalarından geri dönen uçak, alınan güvenlik önlemleri sonrası Trabzon Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde acil iniş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Trabzon - Cidde seferini gerçekleştirmek üzere Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan Flynas'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Giresun semalarında geri dönerek aynı havalimanına acil iniş yaptı.

Uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptı

Cidde seferini gerçekleştirmek üzere saat 19.40’da Trabzon Havalimanı'ndan 169 yolcu ve mürettebatla kalkış yapan Flynas'a ait HZ-NS44 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağında havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda arıza meydana geldi. Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Apronda alınan güvenlik önlemleri sonrası uçak, saat 20.18’de Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi. Aralarında çoğu Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin yer aldığı yolcular havalimanında beklemeye alındı. Apronda bekletilen uçakta ise teknik ekip, onarım ve inceleme çalışması başlattı.

Ulaştırma Bakanlığı: Uçak sekiz dakika sonra acil durum bildirdi

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yapmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, “Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon - Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir” ifadelerine yer verildi.



