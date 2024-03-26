Trabzonsporlu 5 taraftarın tutuklanmasına itiraz reddedildi

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve son düdüğün ardından olayların çıktığı derbiyle ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk kararlarının bugün açıklanması bekleniyor. İki kulübün yanı sıra birçok oyuncu, teknik kadro çalışanı ve kulüp personeli için sevk raporları yazıldığı belirtildi. Fanatik'in haberine göre disipline gönderilecek isimler şunlar...