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Trabzonsporlu 5 taraftarın tutuklanmasına itiraz reddedildi

Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi.

11:19 - 26/03/2024 Salı
AA
Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.
Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu.


Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.



  • Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.




#FUTBOL
#itiraz
#SÜPER LİG
#Trabzonspor-Fenerbahçe
#tutuklama
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