Trabzon’un çocukları icat çıkaracak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesi noktasında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile protokol imzalandı. İmza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ve Daire Başkanları katıldı.

Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi

Toplantının açılışında konuşan DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Trabzon bir kültür, eğitim ve medeniyet şehri. Biz bunu daha da zenginleştirme noktasında çeşitli projeler üzerine uğraşan kurumuz. Yaklaşık 12 milyon liralık bir proje. Buradaki temel amacımız başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerine bilimi ve teknolojiyi sevdirmek. Bu proje ile Trabzon aynı zamanda yeni bir turizm destinasyonu kazanmış oluyor. Proje ile Trabzon’un sadece bilim ve teknolojiyi takip eden değil, bilim ve teknolojiyi üreten bir şehir haline gelmesini istiyoruz. Bu projenin bu alanda Trabzon’un sembol yapılarından biri olacağını düşünüyorum” dedi.

İHALE AŞAMASINA GELDİ

Yeni bir projeyi ortaya koymanın heyecanını yaşadığını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, eksikleri olan projeleri kamuoyuna açıklamadığını, projenin ihalesi yapılmış, kaynağı temin edilmiş ve inşasına başlamaya hazır durumda olduğunda kamuoyu ile paylaştığına dikkat çekti. Trabzon önemli bir hizmete kavuşmuş olacağını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Yaklaşık 12 milyon liralık yapım projesi var. Bunun 10 milyon lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, 2 milyon lirasını da Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılıyoruz. Ben çok özel ve önemli projeyi şehrimize kazandırmamıza destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey’e, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve emeği geçen tüm uzman arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi

‘ŞEHRİMİZE KAZANDIRACAĞIZ’

Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi’nin içeriği ile ilgili de bilgi veren Zorluoğlu, “Projemizin içerisinde bir tane gezegenevi (Planetaryum) var. Çocuklarımızın, gençlerimizin hatta yetişkinlerin de kullanacağı, onlara bambaşka anlar yaşatacak, üç boyutlu çok büyük bir mekan. Tasarım ve Beceri Atölyeleri var. Gençlerimizin çocuklarımızın gelip tasarım yapabilecekleri, bir takım beceri kazanabilecekleri 3 adet atölye olacak. Ayrıca Maker Atölyeleri, Robotik Kodlama Atölyeleri, Keşif Atölyeleri, Sanal Küre, Sanal Tur Merkezi, Güneş Saati, 3 Boyutlu Hatıra Resim Köşesi, kafe ve fuaye alanlarından müteşekkil tam anlamıyla bir Planetaryum ve Bilim Merkezi projemizi şehrimize kazandıracağız” dedi.

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TURİZME DE HİZMET VERECEK

Bu projeye çok önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Trabzon insanı esasında mucittir. Biz bu çerçevede çocuklarımızın icat çıkarmasını istiyoruz. Çocuklarımıza bu şekilde düşündüklerini, hayallerini orada gerçekleştirecekleri atölye imkanı da sunmuş oluyoruz. Sadece onlara değil, yerli yabancı turistlerimize de hizmet verecek bir yapı olarak düşünüyoruz. Bu şekilde yılda yaklaşık 40-45 bin kişinin ziyaret ettiği, o bölgeyi de cazip hale getirecek bir uygulama olacak” ifadelerini kullandı.