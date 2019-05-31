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ADANA

Adana'da eşine önce araçla çarpan adam sonra da kurşun yağdırdı

Trafik kazası diye hastaneye geldi gerçek sonra ortaya çıktı

Adana'da hastane görevlilerinin dikkati sonucu korkunç olay ortaya çıktı. Trafik kazası nedeniyle hastaneye gelen H.K.'ye, kocasının otomobille çarptıktan sonra kurşun yağdırdığı belirlendi.

Haber Merkezi AA
Adana polisi olay yerini incelerken
Adana polisi olay yerini incelerken

Adana'da S Devlet Hastanesi’ne trafik kazası sonucu gelen H.K’ye müdahale eden sağlık ekipleri, kadının vücudunda çarpma izinin yanı sıra bacağından tabanca kurşunuyla yaralandığını tespit etti.

Durumun bildirimesi üzerine hastaneye giden güvenlik güçleri, kadının kocası M.Ş.K’yi gözaltına aldı.

ÖNCE ARAÇLA ÇARPTI SONRA KURŞUN YAĞDIRDI

Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine çalışmalarını derinleştirerek sürdüren ekipler M.Ş.K’nin Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda eşine yaşanan tartışmanın ardından önce hafif ticari araçla çarptığını daha sonra da bacağından tabancayla vurduğunu ve olaya müdahale eden oğlunu da darp ettiğini belirledi.

Çevredeki bazı kişilerin de kadını kurtarmak için kurusıkı tabancayla havaya ateş açtığı belirlendi. Ardından, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede delil toplama çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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