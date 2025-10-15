'Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılacak' iddiasına bakanlıktan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağıyla ilgili sosyal medyada, “Radar cezalarında sürücülere tanınan %10’luk tolerans kaldırıldı, hız sınırını 1 km/s aşan sürücüye ceza kesilecek” şeklinde haberler yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/dışı ayrımı yapıldığı belirtildi.

Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği” şeklindeki haber ve iddialar GERÇEĞİ… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 15, 2025

Buna göre:

Yerleşim yeri içi: 50 km/s hız sınırında mevcut uygulamada %10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden veriliyor. Yeni düzenlemede de bu uygulama aynı şekilde devam etmekte.

Yerleşim yeri dışı: Mevcut mevzuatta iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmakta olup, yeni düzenlemede de ilk kademe ceza için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

Sonuç olarak, hız ile ilgili tolerans uygulaması yerleşim yeri içinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında 10 km/s olarak devam edeceği vurgulandı.

Bakanlık, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin sürücüleri yanıltabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların resmi kaynaklardan bilgi almasını tavsiye etti.