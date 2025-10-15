Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılacak' iddiasına bakanlıktan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

'Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılacak' iddiasına bakanlıktan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

16:4915/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağıyla ilgili sosyal medyada yayılan ‘Radar cezalarında tolerans kaldırıldı, hız sınırını 1 km/s aşana ceza kesilecek’ iddiaları üzerine bakanlık açıklama yayınladı. İçişleri Bakanlığı, yerleşim yeri içi 50 km/s ve dışı 90 km/s hız sınırlarında uygulanan toleransın devam ettiğini açıkladı. Buna göre, yerleşim yeri içinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında 10 km/s tolerans uygulanmaya devam edecek, ilk kademe cezalar mevcut uygulamalarla uyumlu şekilde hesaplanacak.

Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağıyla ilgili sosyal medyada, “Radar cezalarında sürücülere tanınan %10’luk tolerans kaldırıldı, hız sınırını 1 km/s aşan sürücüye ceza kesilecek” şeklinde haberler yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/dışı ayrımı yapıldığı belirtildi.

Buna göre:

Yerleşim yeri içi: 50 km/s hız sınırında mevcut uygulamada %10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden veriliyor. Yeni düzenlemede de bu uygulama aynı şekilde devam etmekte.

Yerleşim yeri dışı: Mevcut mevzuatta iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmakta olup, yeni düzenlemede de ilk kademe ceza için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

Sonuç olarak, hız ile ilgili tolerans uygulaması yerleşim yeri içinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında 10 km/s olarak devam edeceği vurgulandı.

Bakanlık, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin sürücüleri yanıltabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların resmi kaynaklardan bilgi almasını tavsiye etti.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Radar
#Trafik Cezası
#Trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH KILAVUZU 15 EKİM! 15 bin Sözleşmeli Öğretmen alımı tercih başvuru tarihleri açıklandı