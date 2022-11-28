Gündem Tramvay yoluna giren otomobil takla attı
KAYSERİ

Tramvay yoluna giren otomobil takla attı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, tramvay yoluna girerek takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tramvay yoluna giren otomobil takla attı
Tramvay yoluna giren otomobil takla attı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Sivas Bulvarı üzerinde 38 YN 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek takla attı.

İHA

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

İHA

İncelemelerin ardından otomobilin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tramvay seferleri yeniden başladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Hurda cihazlardanaltın çıkarıyor

Hurda cihazlardan
altın çıkarıyor

​Herkesin evinde var: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde...
Sahne sırası Ronaldoda

Sahne sırası Ronaldo'da

Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
İSEDAK 38. Toplantısı

İSEDAK 38. Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​İki bölgede sıcak çatışma: 14 terörist öldürüldü

Suikastın karanlık adamı.

​Uçak yüksek gerilim hattına takıldı.

Erdoğan liderliğinde büyük başarı sağlandı.

Güvenlik kameraları o anlarda kayıtaydı.

İlk ciddi kış provası yapılacak.

Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.