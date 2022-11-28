Tramvay yoluna giren otomobil takla attı.

Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in devreleri babasının isteği üzerine Harbiye Marşı’nı okudu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası, oğlunun devrelerinden şehidin çok sevdiği Harbiye Marşını okumalarını istedi. Nizip'te taziye çadırı önünde toplanan şehidin silah arkadaşları, hep bir ağızdan marşı seslendirdi.