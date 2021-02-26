Gündem TRT 1den MİT dizisi Sır gibi saklanan "Kale" ilk kez ekrana gelecek
ANKARA

TRT 1'den MİT dizisi: Sır gibi saklanan "Kale" ilk kez ekrana gelecek

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat isimli yeni dizinin tanıtımı yayınlandı. Dizide Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve "Kale" olarak adlandırılan kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.

Haber Merkezi AA
MİT'in yeni binası &quot;Kale&quot;
MİT'in yeni binası "Kale"

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMSB Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapım, 7 Mart Pazar günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

MİT kampüsü ilk kez ekrana gelecek

"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.

MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.

Tanıtıma yoğun ilgi

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

Büyük bir prodüksiyon

Teşkilat dizisinde, MİT'in olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken, Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor.

Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan dizi, 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00’de TRT 1'de olacak.

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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in paylaştığı yeni diziye ait fragman merak uyandırdı
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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in paylaştığı yeni diziye ait fragman merak uyandırdı
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1'de yayınlanacak yeni dizinin ilk tanıtımını paylaştı. Eren, Twitter'dan Arapça, Urduca ve İngilizce olarak da yayınladığı mesajında 'Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü... Yakında TRT 1'de.' ifadelerine yer verdi. Detayları henüz belli olmayan ve sosyal medyada merak uyandıran tanıtımda, Türk tarihinden bir savaş meydanı sahnesi yer alıyor. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisinin hazırlıklarını sürdürdüğü bilinen TRT 1'in yeni dizisinin tanıtımında etkileyici detaylar bulunuyor.
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