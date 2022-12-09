Gündem TRT World Forum 2022de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiyden Türkiyeye teşekkür
POLİTİKA İSTANBUL

TRT World Forum 2022'de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

TRT World Forum 2022'ye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle esir takası anlaşmasında çok yardımcı olduğunu söyledi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle esir takasında çok yardımcı olduğunu vurguladı ve "Çok minnettarız" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
TRT World Forum 2022de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiyden Türkiyeye teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

TRT World Forum 2022'ye video konferans yöntemiyle canlı bağlanan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, dünyaya seslendi.

"Rusya, dünyaya Ukrayna'nın önemini gösterdi" diyen Zelenskiy, işgalin başlamasıyla ortaya çıkan gıda krizinin küresel sonuçları olduğunu söyledi.

Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılmasını sağlayan tahıl anlaşmasında Türkiye'nin rolünü bir kez daha öne çıkaran Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle esir takasında çok yardımcı olduğunu vurguladı ve "Çok minnettarız" dedi.

Ukrayna lideri, sözlerini "Türkiye'ye destekleri için teşekkür ediyorum, yaşasın Ukrayna" cümleleriyle bitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

'TRT World Forum 2022' başladı
HAYAT
'TRT World Forum 2022' başladı
Alev alev yandı

Alev alev yandı

Otobanda dehşete düşüren görüntü.
Yarı final için sahaya çıkıyorlar

Yarı final için
sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.
Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​40 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.

​Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

​Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın.

Çocuğa cinsel istismar iddiaları: Mağdura her türlü destek verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.