TRT’den Kahramanmaraş’taki depremzedelere moral ziyareti

“Biz de yayıncı kuruluş olarak bu aktörlerin, kurumların, kişilerin ve gönüllülerin cansiperane bir şekilde bir can daha kurtarma gayretlerini, zamanla yarışlarını ve devletin sahadaki varlığını ekranlara getirdik. Bunu TRT olarak, kamu yayıncılığının sorumluluğu çerçevesinde yerine getirmeye gayret ettik. Ancak yüreği geniş milletimizin her bir ferdi gibi her bir kurumu gibi biz de TRT olarak daha fazla ne yapabiliriz sorusunu sorduk. Bu çerçevede kurumumuz tarafından düzenlenen kampanyalarla ülkedeki yardım seferberliğine katkı sunduk. TRT'deki yapımcılarımızın dizi setlerinde kullandıkları ama aynı zamanda deprem bölgesinin ihtiyaç duyduğu jeneratör ve karavan başta olmak üzere, bir takım ihtiyaçları yapımcılarımızı organize ederek bölgeye sevk ettik. Tüm kamu kurumlarımız gibi, tesislere sahip tüm kurumlarımız gibi Antalya'daki tesislerimizi depremzedelere açtık. Ayrıca bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla hem yemek dağıtımına hem de yemeklerin ortaya çıkarılmasına katkı sunduk ve hala katkı sunmaya devam ediyoruz,” şeklinde konuştu.