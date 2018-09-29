TSK havadan vurdu: 8 terörist öldürüldü

Terörle mücadele kapsamında, 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığında olan; Irak kuzeyi Metina bölgesinde üç, Avaşin-Basyan bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kapsamında, 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Irak kuzeyi Metina bölgesinde üç, Avaşin-Basyan bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/Xjrk5DGSK5 — TSK (@TSKGnkur) 29 Eylül 2018