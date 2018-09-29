Gündem TSK havadan vurdu 8 terörist öldürüldü
ANKARA

Son dakika: TSK'dan hava harekatı 8 terörist öldürüldü

TSK havadan vurdu: 8 terörist öldürüldü

Terörle mücadele kapsamında, 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığında olan; Irak kuzeyi Metina bölgesinde üç, Avaşin-Basyan bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
TSK'dan hava harekatı
TSK'dan hava harekatı

Terörle mücadele kapsamında, 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığında olan; Irak kuzeyi Metina bölgesinde üç, Avaşin-Basyan bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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