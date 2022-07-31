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ANKARA

TSK’DA YAŞ haftası: Operasyon komutanlarına terfi

Gözler bu hafta toplanacak YAŞ’ta. Görev süreleri geçen yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlarının durumları ele alınacak. Kara Kuvvetleri’nde 4 korgeneral 4’üncü yıldızı beklerken, teamüller gereği 1’nci Ordu Komutanı orgeneralliğe terfi edecek. 2016 ve 2017’de tuğgeneralliğe terfi edip operasyon yöneten komutanların da üst rütbeye terfisi bekleniyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
TSK’DA YAŞ haftası: Operasyon komutanlarına terfi
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, atama ve emekli işlemleri için geri sayım başladı. Kritik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu hafta gerçekleşmesi planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresinin 1 yıl uzaması yönünde karar alınacağı belirtiliyor.

GÖZLER HAVA VE DENİZDE

  • Kuvvet komutasında bir değişiklik beklenmezken, görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün durumları da toplantıda ele alınacak. Komutanların emekli olması halinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na aday olarak Orgeneral Atilla Gülan gösteriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise Orgeneral olarak Ercümet Tatlıoğlu bulunuyor.

BİRİNCİ ORDU KOMUTANI ÜST RÜTBEYE

Şura’da korgenerallerin orgeneralliğe terfisi de görüşülecek. Kara Kuvvetlerinden dört, Hava Kuvvetlerinden üç korgeneral dördüncü yıldız için terfi beklese de, bir ismin terfi alacağı belirtiliyor. Kara Kuvvetlerinde Korgeneral Yavuz Türkgenci, Korgeneral Kemal Yeni, Korgeneral Sinan Yayla, Korgeneral İrfan Özsert dördüncü yıldız için bekleyen isimler arasında. Ancak teamüller gereği Birinci Ordu Komutanı Kemal Yeni’nin orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyor. Korgeneral Yılmaz Yıldırım ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Sezai Öztürk de korgeneralliğe terfi etmesi beklenen komutanlar arasında.

OPERASYON YÖNETEN KOMUTANLAR

  • 2016 ve 2017’de tuğgeneralliğe terfi eden isimlerden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonlarında görev alan komutanların da tümgenerallliğe terfisi planlanıyor. Deniz Kuvvetleri’nde de Mavi Vatan savunmasında görev alan ve rütbelerindeki görev sürelerini tamamlayan komutanlar üst rütbeye terfi edebilir.

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