TSK’da yeni dönem başladı

Buna göre TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerine ilişkin yetki verilen durumlar hariç medya ve sosyal medya paylaşımları yasaklandı. Yasaklara uymayan personele 'hizmet yerini terk etmeme’ cezası verilecek.
CEZA PUANINI AŞANA İHRAÇ
Disiplin cezaları nedeniyle belli bir ceza puanını aşan personelin TSK ile ilişiği kesilecek. TSK'da 1 sözleşme yılı içinde 7 gün ve daha uzun süre mazeretsiz göreve gelmeyen personelin sözleşmesi feshedilecek. İntihara teşebbüs eden, kasten veya silah kullanımına aykırı şekilde kendisini veya başkasını yaralayan personeli de aynı sonuç bekliyor.
KINAMAYA YARGI DENETİMİ
Uyarma, kınama, ilişik kesme durumunda anılan cezaların mahkemelerce denetlenmesinin önü açılacak.