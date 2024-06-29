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TSK’da yeni dönem başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu’nda önemli değişikler yapan 57 maddelik düzenleme dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Canberk Doğan
04:00 - 29/06/2024 ہفتہ
Güncelleme: 02:31 - 29/06/2024 ہفتہ
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Buna göre TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerine ilişkin yetki verilen durumlar hariç medya ve sosyal medya paylaşımları yasaklandı. Yasaklara uymayan personele 'hizmet yerini terk etmeme’ cezası verilecek.

CEZA PUANINI AŞANA İHRAÇ

Disiplin cezaları nedeniyle belli bir ceza puanını aşan personelin TSK ile ilişiği kesilecek. TSK'da 1 sözleşme yılı içinde 7 gün ve daha uzun süre mazeretsiz göreve gelmeyen personelin sözleşmesi feshedilecek. İntihara teşebbüs eden, kasten veya silah kullanımına aykırı şekilde kendisini veya başkasını yaralayan personeli de aynı sonuç bekliyor.

KINAMAYA YARGI DENETİMİ

Uyarma, kınama, ilişik kesme durumunda anılan cezaların mahkemelerce denetlenmesinin önü açılacak.



#TSK
#Yasak
#Ceza
#Disiplin
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