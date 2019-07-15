Gündem TSKdan 17 bin ihraç
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

TSK’dan 17 bin ihraç

FETÖ’nün darbe girişimi sonrası TSK’dan toplam 17 bin 242 personel ihraç edildi. Bunlardan FETÖ ile ilişkisi olmadığı kanıtlanan 393’ü görevine iade edildi. 727 emekli askerin rütbesi söküldü.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
FETÖ en büyük zararı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdi.
FETÖ en büyük zararı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdi.

15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ en büyük zararı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) verdi. İlk OHAL kararnamesi ile darbe girişimini gerçekleştiren 2’si orgeneral olmak üzere Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda toplam 149 general ve amiral, çeşitli rütbelerde bin 99 subay ve 436 astsubayın TSK ile ilişiği kesildi.

Bu süreçte toplam 32 OHAL kararnamesi çıkarılırken, FETÖ ile iltisakı tespit edilen TSK personeli, darbede görev almış olsun olmasın ihraç edildi. 15 Temmuz’dan bu yana TSK’dan ihraç edilen toplam asker sayısı 17 bin 242 oldu. İhraç edilen personelin 2 bin 127’si hakkında ihraç işlemi, OHAL’in kalkması ardından Bakan onayı ile gerçekleştirildi. OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na başvurarak FETÖ ile iltisakı bulunmadığını kanıtlayan 393 personel görevine iade edildi.

PROFESYONEL ORDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, darbe girişiminin baş aktörü olan pilotlardan FETÖ ile iltisakı tespit edilen pilotlarda ihraç rakamı 700’ü buldu. Görevinden ihraç edilen pilotların pilotluk lisansları da alındı. Hava Kuvvetleri’nde pilot ihtiyacının karşılanması için zorunlu eve dönüş düzenlemeleri hayata geçirildi ve pilotların özlük haklarında iyileştirmelere gidildi.

Bu kapsamda 3 yılda özel havayolu firmalarında çalışırken Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geri döndürülen toplam pilot sayısı 150 oldu. Bir yandan FETÖ temizliği sürerken bir yandan da TSK’yı güçlendirmek üzere personel temin faaliyetlerine ağırlık verildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan temin faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla sözleşmeli subay ve astsubay temin edildi. Orduda profesyonelleşme çabaları kapsamında uzman er ve erbaş teminine de ağırlık verildi. 20 binden fazla uzman er ve erbaş TSK’ya katıldı.

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  • 727 emekli askerin rütbeleri söküldü
  • FETÖ ile mücadele kapsamında sadece muvazzaf değil, emekli personele yönelik de işlem yapıldı. FETÖ ile iltisakı tespit edilen 803 emekli personelin rütbesi alındı. Bu personelden OHAL Komisyonuna başvurarak masumiyetini kanıtlayan 76 emekli askeri personele rütbeleri iade edildi.
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