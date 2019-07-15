TSK’dan 17 bin ihraç

15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ en büyük zararı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) verdi. İlk OHAL kararnamesi ile darbe girişimini gerçekleştiren 2’si orgeneral olmak üzere Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda toplam 149 general ve amiral, çeşitli rütbelerde bin 99 subay ve 436 astsubayın TSK ile ilişiği kesildi.

Bu süreçte toplam 32 OHAL kararnamesi çıkarılırken, FETÖ ile iltisakı tespit edilen TSK personeli, darbede görev almış olsun olmasın ihraç edildi. 15 Temmuz’dan bu yana TSK’dan ihraç edilen toplam asker sayısı 17 bin 242 oldu. İhraç edilen personelin 2 bin 127’si hakkında ihraç işlemi, OHAL’in kalkması ardından Bakan onayı ile gerçekleştirildi. OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na başvurarak FETÖ ile iltisakı bulunmadığını kanıtlayan 393 personel görevine iade edildi.

PROFESYONEL ORDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda, darbe girişiminin baş aktörü olan pilotlardan FETÖ ile iltisakı tespit edilen pilotlarda ihraç rakamı 700’ü buldu. Görevinden ihraç edilen pilotların pilotluk lisansları da alındı. Hava Kuvvetleri’nde pilot ihtiyacının karşılanması için zorunlu eve dönüş düzenlemeleri hayata geçirildi ve pilotların özlük haklarında iyileştirmelere gidildi.

Bu kapsamda 3 yılda özel havayolu firmalarında çalışırken Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geri döndürülen toplam pilot sayısı 150 oldu. Bir yandan FETÖ temizliği sürerken bir yandan da TSK’yı güçlendirmek üzere personel temin faaliyetlerine ağırlık verildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan temin faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla sözleşmeli subay ve astsubay temin edildi. Orduda profesyonelleşme çabaları kapsamında uzman er ve erbaş teminine de ağırlık verildi. 20 binden fazla uzman er ve erbaş TSK’ya katıldı.

REKLAM