TSK'dan 6 ayda 74 tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu yılın ilk 6 ayında 74 tatbikat düzenledi. TSK, yıl içinde 14 ulusal, 10 özel, 19 NATO ve 31 davet tatbikatına katıldı. Bu sayı, geçen senenin ilk altı ayına göre 25 tatbikat daha fazla. Mehmetçik hem yurt içinde hem de müttefikleri ile farklı ülkelerde katıldığı tatbikatlarda hünerlerini ve kabiliyetlerini gösterdi. Mehmetçik, tatbikatların yanı sıra dost ve kardeş orduların eğitimine de destek verdi.

TATBİKATTAN TATBİKATA KOŞTU

Mehmetçik, yılın ilk 6 ayında Konya'da Millî Anadolu Kartalı ile Uluslararası Anadolu Ankası, Romanya'da 'Ramstein Legacy 2024', Polonya'da 'Baltic Operations' tatbikatlarına katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatları ve Ferdî Seferberlik Eğitimleri kapsamında üç seferberlik tatbikatı ile altı ferdi seferberlik eğitimi yaptı.

EYLÜLDE YUNANİSTAN VE İTALYA

Tatbikattan tatbikata koşmaya devam edecek olan Mehmetçik Yunanistan ev sahipliğinde, 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak DYNAMIC GUARD-II/2024 tatbikatına NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Yıldırım gemisi ile katılım sağlayacak. Yurtdışındaki faaliyetlere katılım sağlamaya devam edecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 2-13 Eylül tarihleri arasında İtalya'da DYNAMIC MOVE-II tatbikatına katılacak. Öte yandan yılın ikinci yarısında Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatları ve Ferdî Seferberlik Eğitimleri kapsamında altı seferberlik tatbikatı ile iki ferdi seferberlik eğitimi planlanıyor.

19 terörist etkisiz

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda da, bir mağarada çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik düzenlenen “Ağrı Dağı Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Adem Akatay Operasyonu” kapsamında, bir mağara tespit edildi. Mağarada, 13 dolu büyük mutfak tüpü, boş küçük tüp, 3 top branda ile 3 top bez kumaş ele geçirildi. Mardin Nusaybin'de de jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-11" operasyonu gerçekleştirildi. J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.







