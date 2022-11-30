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POLİTİKA

TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı davasında yeni gelişme

TSK'nın terör örgütü PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı yalanına çanak tuttuğu gerekçesiyle hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan TTB Başkanı Fincancı'nın dosyası İstanbul'a gönderildi.

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TSKya iftira atan TTB Başkanı Fincancı davasında yeni gelişme
Şebnem Korur Fincancı

Mehmetçik'e "kimyasal" iftirasının hesabı yargı nezdinde soruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yalanını dillendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara’ya getirilen TTB Başkanı Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

7,5 yıl hapsi isteniyor

Fincancı hakkındaki soruşturma, geçen hafta tamamlanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. İddianamede Fincancı’nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Dosya İstanbul'a gönderildi

İddianamenin gönderildiği Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, incelemesini tamamladı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Mehmetçik'i kimyasal silah kullanmakla suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi, tabanca mermisi ve örgütsel el kitabı çıkmıştı.

25 Ekim 2022'de TTB Başkanı Korur'un ikametindeki aramada 25 adet dolu, 1 adet boş 9mm kısa browning tabanca fişeği ile 2 adet dolu, 1 adet boş 7.62 mm kalaşnikof fişeğine el konulmuştu.

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