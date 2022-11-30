TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı davasında yeni gelişme

Ekonomi

Bakan Bilgin 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyerek duyurdu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta toplanacağını açıklayarak, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamının genişletildiğini de açıklayan Bakan Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.