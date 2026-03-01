TSK'yı hedef alan paylaşımlarda bulunan Ece Ronay hakkında soruşturma

Sosyal medya hesabından yaptığı “Zekatımı TSK’ya versem oluyor mu? Bomba falan alırız” paylaşımı sonrası Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. maddesi kapsamında “Devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçundan re’sen işlem başlatıldığını açıkladı.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası Ece Ronay hakkında adli süreç başlatıldı.
“Zekatımı TSK'ya versem oluyor mu? Bomba falan alırız” ifadelerinin yer aldığı paylaşımların ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ronay hakkında re’sen soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. maddesi kapsamında “Devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.