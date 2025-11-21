TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yüz ölçümü yüzde 42,6 arttı

TÜİK, 3'üncü çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı Temmuz-Eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54 ve yüz ölçümü yüzde 42,6 arttı. Yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 78'i belediye, yüzde 22'si diğer yetkili idareler tarafından verildi. 3'üncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 37,8 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,2 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.