Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yüz ölçümü yüzde 42,6 arttı

TÜİK: Yapı ruhsatı verilen yüz ölçümü yüzde 42,6 arttı

11:3121/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
3'üncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 37,8 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu
3'üncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 37,8 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yetkili idareler tarafından yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümünün yıllık yüzde 42,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, 3'üncü çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı Temmuz-Eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,3, daire sayısı yüzde 54 ve yüz ölçümü yüzde 42,6 arttı. Yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 78'i belediye, yüzde 22'si diğer yetkili idareler tarafından verildi. 3'üncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 37,8 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,2 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.


YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 22,8 ARTTI


Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 5,6, daire sayısı ve yüz ölçüm yüzde 22,8 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 79,4'ü belediye, yüzde 20,6'sı ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Bu çeyrekte yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 21,5 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,7 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.



#TÜİK
#Yapı ruhsatı
#Türkiye İstatistik Kurumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 2025 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?