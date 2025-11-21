4 yılda 77 il dolaştı: Köpeği ile birlikte tüm Türkiye’yi gezip fidan dikiyor

"Türkiye turuna 2021’deki orman yangınlarından etkilenerek başlamıştım"





Seyahatindeki hedefi anlatan Ömer Özer, "4 yıldır yürüyerek Türkiye turundayım ve her gittiğim şehre bir fidan dikerek doğanın sessiz çığlığını gelecek nesillere duyurmak adına yola çıktım. Şimdi 77. şehrimiz Burdur’a ulaştık. Burdur Lisesi’nin bahçesine 77. fidanımızı diktik. Benim yolculuğum 2021’de başladı. Manisa’dan yola çıktım, yürüyerek Türkiye turuna 2021’deki orman yangınlarından etkilenerek başlamıştım. Sonrasında yollar daha da arttı, çok fazla hatıralar yaşadık. Bir sürü hikayemiz birikti. İlk fidanımı Çanakkale’ye dikerek başladım. Edirne’de de yanıma bir yoldaş eklendi. Bir sokak köpeğiydi benim yolculuğuma o da katıldı. Onunla birlikte de yollarım daha da güzelleşti. Böyle böyle adım adım gezerek artık sona doğru yaklaştık. 81. il Manisa’yı hedefliyoruz. İnşallah orada son fidanımızı dikerek mesajımı herkese aktarmayı hedefliyorum" dedi.