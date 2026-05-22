Tüm acil durumlar için: Hayat 112 Acil

İçişleri Bakanlığı, 112 ihbar sistemini değiştiriyor. Bundan böyle “Hayat 112 Acil” mobil portalıyla tek tuşla ihbar dönemi başlıyor.

Ankara Vilayetler Evi’nde basın temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın tanıtımını yaptı. İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Hayat 112 Acil” uygulamasıyla birlikte Türkiye’nin acil çağrı sistemi yeni bir dijital altyapıya taşındı. Uygulamaya e-Devlet bilgileriyle kolayca giriş yapılabiliyor. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunabiliyor ya da doğrudan 112’yi arayabiliyorsunuz.

ASAYİŞTEN AFETE TEK PLATFORM

“İlk Yardım İhbar” özelliği sayesinde kullanıcılar, adres tarif etmek zorunda kalmadan tek dokunuşla kendi konumlarından yardım çağırabiliyor. Uygulamada yalnızca sağlık ihbarları değil, asayiş olayları için de ayrı bir bölüm bulunuyor. İhbarlara fotoğraf ve 10 saniyelik video eklenmesi sayesinde ekipler olay yerine gitmeden önce vaka analizini yapabiliyor. AFAD modülü ise özellikle afet ve kriz anlarına yönelik tasarlandı. “Enkaz altındayım”, “mahsur kaldım”, “hasar tespit talebi” ve “barınma ihtiyacı” gibi başlıklarda ihbar yapılabiliyor.

ENKAZ ALTINDA ALARM SİSTEMİ

Sistemin en dikkat çekici özelliği ise “Güvendeyim” butonu oldu. Afet sonrası enkaz altında kalanlar için “Alarm” sistemi geliştirildi. Ayrıca insan kulağının duyamadığı ancak arama kurtarma köpeklerinin algılayabildiği özel “düdük” frekansı da uygulamada yer aldı.

“OKUL ACİL” SİSTEMİ

Millî Eğitim Bakanlığı ile ortak geliştirilen “Okul Acil” modülü de sistemde yer alacak ve yalnızca öğretmenlerin kullanımına açık olacak. Kadınların acil durumlarda kolluğa hızlı ulaşmasını sağlayan KADES sistemi de yeni uygulamaya entegre edildi. Sistem, akıllı saatlerle de uyumlu çalışıyor.

ANLIK MÜDAHALE

“UYUMA” sistemi de yeni platformun içine taşındı. Vatandaşlar uyuşturucu satışı veya şüpheli faaliyetleri fotoğraf ve video destekli şekilde ihbar edebiliyor. İhbar edenin kimlik bilgileri KVKK kapsamında gizli tutuluyor. “Diğer İhbarlar” başlığında ise terör, kaçakçılık, düzensiz göçmen hareketliliği, cinsel saldırı ve intihar girişimi gibi kritik olaylar için hızlı ihbar sistemi oluşturuldu. Trafik kazası ihbarlarında kullanıcıların göndereceği görüntüler sayesinde ekipler kazanın şiddetini ve araç içinde sıkışma olup olmadığını önceden analiz edebiliyor. Yangın ihbarlarında ise “orman yangını” ve “bina içi yangın” ayrımı yapılıyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN İHBAR MODÜLÜ

Uygulamada sahipsiz sokak hayvanları için de ayrı bir ihbar modülü oluşturuldu. Vatandaşlar yaralı hayvanları ya da çevre için tehlike oluşturduğu düşünülen başıboş köpekleri tek tuşla bildirebiliyor. “Yakınımda Ne Var?” modülü sayesinde kullanıcılar en yakın hastane, sağlık ocağı ve nöbetçi eczaneleri harita üzerinden görebiliyor.





Yeni nesil dijital kalkan

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamayı şöyle anlattı: “Bu uygulamadaki en büyük isteğimiz vatandaşımızın devlete en hızlı şekilde ulaşması. Geçmişte tüm acil çağrı numaralarını 112 çatısı altında toplayarak ülkemizde tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştık. Bugün bu başarıyı vizyoner bir adımla taçlandırıyor ve yeni nesil dijital kalkanımız ‘HAYAT 112 Acil’ uygulamasını gururla hizmete sunuyoruz. Bu sistemle 112’yi sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkardık; fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürdük. Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital bütünlük sağladık.”



