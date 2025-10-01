Yeni Şafak
Tunceli’de kaybolan iki kişi 13 saat sonra sağ kurtarıldı

12:541/10/2025, Çarşamba
DHA
Bulunan şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Tunceli’deki Roj Deresi bölgesinde kaybolan Hasan Keser ve Ahmet Güyildar ekipler tarafından 13 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Keser ve Güyildar’ın, ekiplerin kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Hasan Keser ve Ahmet Güyildar, dün sabah saatlerinde sarp ve sık ormanıyla bilinen Roj Deresi bölgesine gitti.


Akşam olmasına rağmen Keser ve Güyildar geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Tunceli AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 adet 4x4 araç, 6 kişilik arama-kurtarma ekibi, AFAD dron ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 1 arama köpeği ve komando timi sevk edildi.

Sarp arazi ve yoğun bitki örtüsünün arama çalışmalarının zorlaştırdığı bölgede ekipler, 13 saatin ardından Hasan Keser ve Ahmet Güyildar’a ulaştı.


İfadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen Keser ve Güyildar’ın, kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.




