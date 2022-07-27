Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 kaçak göçmeni, 'TCSG-8' botuna alarak kurtardı.
Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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