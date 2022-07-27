Gündem Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı
BALIKESİR

Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 kaçak göçmen kurtarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 kaçak göçmeni, 'TCSG-8' botuna alarak kurtardı.
Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Bu adalar yüzüyor

Bu adalar yüzüyor

Altı ayda 20 bin kişiyi ağırladı.
Gurbetçi aileyeişgalci şoku

Gurbetçi aileye
işgalci şoku

Hiç tanımadıkları birini gördüler: Otelde kalıp uzaktan bakıyorlar.
Yunan basını Abdülhamid Han haberleriyle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

​Bakan Kurum'dan 81 ile konut müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

İki bakanlık dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığında.

Talisca'nın özel madde iddiasıyla kampa katılmaması büyük yankı uyandırdı.

​Gündüzleri denizde geceleri sahilde ortaya çıkıyor.

Herkes görmek için bölgeye akın ediyor.

​Burası Afrika değil Türkiye: İlginç görüntüler drone ile kaydedildi.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'ndan Türkiye'nin diplomasi başarısına kulak tıkayan gazetelere tepki: Tahıl koridorunun T'sini bile yazmadılar
Gündem

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'ndan Türkiye'nin diplomasi başarısına kulak tıkayan gazetelere tepki: Tahıl koridorunun T'sini bile yazmadılar

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu TVNET'te katıldığı canlı yayında tahıl koridoru anlaşması hakkında tek bir haber bile yapmayan gazeteleri eleştirdi. Muhalif gazetelerin birinci sayfalarında tahıl'ın Ttsine bile yer vermediklerini söyleyen Likoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin başarısını teslim etme konusunda Dünya içerideki muhalefetten daha insaflıydı" dedi.
Gurbetçi aile evlerine yerleşmiş birini görünce şaşkına döndü: Daireden çıkmadığı için otelde kalıyorlar
Gündem

Gurbetçi aile evlerine yerleşmiş birini görünce şaşkına döndü: Daireden çıkmadığı için otelde kalıyorlar

Danimarka’da yaşayan Kaplan ailesi Alanya’da aldıkları daireye geldiklerinde tanımadıkları bir kadının evlerinde yaşadığını görerek şaşkına döndü. Tapulu dairelerine yerleşen kişiyi çıkartamadıkları için otelde konakladıklarını söyleyen Gülay Kaplan, “Hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz" dedi.
Cumhuriyet gazetesi Diyanet'in Hadis'i Şerif'e dayandırarak yaptığı açıklamayı çarpıtarak dini değerlerle alay etti
Gündem

Cumhuriyet gazetesi Diyanet'in Hadis'i Şerif'e dayandırarak yaptığı açıklamayı çarpıtarak dini değerlerle alay etti

Cumhuriyet gazetesi, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetva hattına gelen "Ticarette kar haddi var mıdır?" sorusu üzerine Hadis'i Şerif'e dayandırarak verdiği cevabı çarpıtarak manşetine taşıdı. Cumhuriyet gibi aynı cenahtan diğer siteler de 'İslam dininin kesin bir kâr haddi koymadığının ve bunu piyasa şartlarına bıraktığının' vurgulandığı cevabı kesip biçerek dini değerleri hedef aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.