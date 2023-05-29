Türk milleti tarih yazmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın zaferinin ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: “Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır. Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir. Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.”

“Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir. 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı büyük Türkiye ülküsünü desteklemiştir. İstiklal ve istikbal hedeflerimiz sandıkla müdafaa edilmiş, hamd olsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Milletimiz iftira ve inkâr siyasetine itibar vermemiştir. Milli geleceğimizi zillete değil zafere müstahak olduğu da tescillenmiştir. Küresel lobiler, kulisler, çıkarcılar, entrikacılar, provokatörler, kirli örgütler, tefeciler, bankerler, ABD'sinden AB'sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş fakat milli duruşu aşamamışlardır.”