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Türk milleti tarih yazmıştır

MHP lideri Bahçeli, "Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Türk milleti tarih yazmıştır" diye konuştu. Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesimin asgari ölçülerde saygı duyması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “85 milyon vatandaşımız kazanmıştır. Bugün kucaklaşma barışma ve muhabbet kazanmıştır” dedi.

04:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın zaferinin ardından yaptığı açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın zaferinin ardından yaptığı açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın zaferinin ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: “Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstakbel geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır. Türk demokrasisi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına işaret etmiştir. Türkiye'nin demokrasi standartlarında yüksek seviyeye ulaşması ve dünya çapında mukayese üstünlük kazandığı çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.”

İFTİRA SİYASETİNE GEÇİT YOK

“Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir. 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı büyük Türkiye ülküsünü desteklemiştir. İstiklal ve istikbal hedeflerimiz sandıkla müdafaa edilmiş, hamd olsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Milletimiz iftira ve inkâr siyasetine itibar vermemiştir. Milli geleceğimizi zillete değil zafere müstahak olduğu da tescillenmiştir. Küresel lobiler, kulisler, çıkarcılar, entrikacılar, provokatörler, kirli örgütler, tefeciler, bankerler, ABD'sinden AB'sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş fakat milli duruşu aşamamışlardır.”



#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
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