Türk SİHA'lar Sumud Filosu'nu gözetliyor: Ersin Çelik aktardı

Mahir Bilal Pirim
Mahir Bilal Pirim
09:4227/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Küresel Sumud Filosu deniz üzerindeki 15'inci gününü tamamladı
İsrail'in Gazze’deki zulmünü sonlandırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan tarihin en geniş katılımlı ve sivil hareketi Küresel Sumud Filosu, deniz üzerindeki 15’inci gününü geride bıraktı. Gazze’ye bir haftadan az günleri kaldı. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, son gelişmeleri gemiden canlı aktarıyor.

TÜRKİYE'NİN HAVA UNSURLARI SUMUD FİLOSU'NU GÖZETLİYOR

Gazze’deki ablukayı kırmak için Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu, kritik bir eşikte. Dönüşü olmayan saatlere girilirken Türkiye’nin hava unsurlarının da bölgedeki seyri yakından takip ettiği öğrenildi. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, son gelişmeleri aktarırken dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

“İnsanlık İsrail’i abluka altına alıyor” ifadelerini kullanan Çelik, Netanyahu için ise “Bak sen, yalnızsın denildi” yorumunu yaptı.


27 Eylül, Cumartesi

TİKTOK KULLANMAK İSRAİL HEDEFİ OLMAKTIR

Gazeteci Ersin Çelik ayrıca, TikTok'un ABD’de, yasaklanmaması karşılığında Oracle'ın kurucusu ve İsrail hayranı Larry Ellison'a satılmasına değinerek:

“Tiktok’ta olmak, İsrail’de açık hedef olmak demektir. İsrail’e tavrımı nasıl koyabilirim sorusunun yanıtı basit: Tiktok’tan vazgeçmek. Bu platformdan çekildiğimizde, İsrail’e en büyük yaptırımı uygulamış olacağız.”

