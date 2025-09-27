Türk SİHA'lar Sumud Filosu'nu gözetliyor: Ersin Çelik aktardı

TÜRKİYE'NİN HAVA UNSURLARI SUMUD FİLOSU'NU GÖZETLİYOR

Gazze’deki ablukayı kırmak için Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu, kritik bir eşikte. Dönüşü olmayan saatlere girilirken Türkiye’nin hava unsurlarının da bölgedeki seyri yakından takip ettiği öğrenildi. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, son gelişmeleri aktarırken dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

“İnsanlık İsrail’i abluka altına alıyor” ifadelerini kullanan Çelik, Netanyahu için ise “Bak sen, yalnızsın denildi” yorumunu yaptı.





TİKTOK KULLANMAK İSRAİL HEDEFİ OLMAKTIR

Gazeteci Ersin Çelik ayrıca, TikTok'un ABD’de, yasaklanmaması karşılığında Oracle'ın kurucusu ve İsrail hayranı Larry Ellison'a satılmasına değinerek: