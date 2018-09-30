Gündem Türk Yıldızlarından Trabzonluları büyüleyen gösteri
TRABZON

Türk Yıldızları'ndan Trabzonluları büyüleyen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da gösteri gerçekleştirdi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Haber Merkezi AA
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteriye imza attı.
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteriye imza attı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da gösteri gerçekleştirdi.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyenler, Trabzon sahilindeki Ayasofya mevkisini doldurdu.

30 dakikalık gösteriye yoğun ilgi

Ortahisar Belediyesince Trabzon Valiliğinin de desteğiyle organize edilen etkinlikte, Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakikalık gösteri sundu.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Çok sayıda vatandaş izledi

Gösteriyi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, il protokolü ile çok sayıda vatandaş izledi.

Hava pilotu kokpitten vatandaşlara seslendi

Türk Yıldızları'nın uçuşunu tamamlamasının ardından Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı, kokpitten vatandaşlara seslendi.

Öte yandan, gösteri öncesi gerçekleştirilen konserde, Sinan Yılmaz ile Zeynep Başkan sevilen eserlerini seslendirdi.

Türk Yıldızları Trabzonluların göğsünü kabarttı
OYNAT 02:54
Türk Yıldızları Trabzonluların göğsünü kabarttı
Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları tarafından Toklu Mahallesi, Ayasofya Camisi alt kısmında yer alan sahilde gösteri gerçekleştirdi. Trabzon Havaalanından havalanan 7 jetten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Trabzon semalarındaki gösterisi nefes kesti.
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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
FOTOĞRAF 19
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Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları tarafından Toklu Mahallesi, Ayasofya Camisi alt kısmında yer alan sahilde gösteri gerçekleştirdi.
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Trabzon Havaalanından havalanan 7 jetten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Trabzon semalarındaki gösterisi nefes kesti.
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Öncesinde Karadenizli sanatçılar Zeynep Başkan ve Sinan Yılmaz'ın konserinin ardından gerçekleştirilen gösteriyi çok sayıda vatandaş sahilden ve Ayasofya Cami'nin bulunduğu çimenlik alanda oturarak izledi.
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Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika süren gösterisinde, jetlerin gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri, bıraktıkları dumanla kalp oluşturmaları ve yüksek sürat geçişi de izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.
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Gösteri bitiminde telsizle irtibat kurarak Trabzonlulara seslenen Trabzonlu Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı da alçak uçuşla kalabalığı selamladı.
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Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarını sallayarak pilotlara karşılık verdi.
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İşte o görüntüler:
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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Title
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Trabzon'da Ortahisar Belediyesince düzenlenen organizasyonda, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı.
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