Türkiye bayrama hazır

Kurban Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için Tarım, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları başta olmak üzere tüm kamu kurumları alarma geçti. Hem vatandaşların dini vecibelerini huzur içinde yerine getirebilmesi hem de kamu düzeninin sağlanması için ülke genelinde gıda güvenliğinden ulaşım planlamasına kadar çok sayıda önlem hayata geçirildi.





DENETİM SÜRECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde tüketimi artacak tatlı, şekerli mamuller ve kurban etlerine yönelik gıda üretim ve satış yerlerinde denetimlerini artırdı. Kıyma çekimi ve etlerin parçalanması işlemleri yalnızca kayıtlı ve onaylı gıda işletmelerinde yapılabilecek. Bu işletmelerde kullanılan tüm ekipmanların dezenfeksiyon ve hijyen koşulları da sıkı şekilde denetlenecek. Bayramın ilk üç günü boyunca belediyeler ve ilgili ekipler; kesim alanları, kurban satış noktaları, geçici çadırlar ve hayvan nakil güzergâhlarını da denetlemeye devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bayram süresince herkesin kurallara titizlikle uyması gerektiğini hatırlattı.





KURALLARA UYMAYANA CEZA

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, belediyelerce sabit ve geçici kesim alanları hazırlandı. Kesim işlemlerinin park, sokak gibi kamusal alanlarda yapılması yasaklandı. Kesim kurallarına uymayanlara 4 bin 810 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Çevreyi kirletenlere ise 2 bin 382 TL ceza verilecek. Kesim sonrası atıkları gelişigüzel bırakanlar ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak infiale yol açanlar hakkında adli süreç başlatılabilecek.





ASAYİŞ EKİPLERİ SAHADA

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Bayramda trafik ve kamu düzeninin korunması amacıyla İstanbul’da 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik ve 2 bin 784 motorize ekip olmak üzere tüm güvenlik birimlerinin sahada olacağını belirtti.





CAMILER GÜL KOKTU

Türkiye'nin dört bir yanındaki camiler de bayrama hazırlandı. İstanbul'da Fatih Belediyesi, Fatih Camii'nde Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışması yaptı. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlikte, caminin iç bölümü dezenfekte edildi, ardından gül suyuyla yıkandı.





KARADA HAVADA YOĞUNLUK

İstanbul’daki otogar, havalimanları ve yollarda hareketlilik arttı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs firmaları ek seferler düzenlerken, bazı vatandaşlar bilet bulmakta güçlük çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da artan yolcu talebine karşı hava ulaşımında 365 ek sefer planlandığını duyurdu.



