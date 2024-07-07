Türkiye Buluşmaları tabanı canlandıracak

Yerel seçimlerin sonuçları ile birlikte oy kaybı yaşayan AK Parti, A takımını sahaya çıkartacak. Temmuz ve ağustos aylarında iç değerlendirmelerine devam edecek olan AK Parti’de TBMM çalışmalarına ara vermesi ile birlikte hareketlilik başlayacak. Eylül ayı itibarıyla da “Türkiye Buluşmaları” düzenleyecek.

ŞEHİR SİYASETİ YÜKSELİŞTE

Türkiye Buluşmaları’nda genel merkez başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, bakanlar, bakan yardımcıları, il veya bölge milletvekilleri ile vatandaş ziyaretleri yapılacak. Geçmiş yıllarda da bu ve benzeri çalışmalar yapan AK Parti, tabandaki hareketliliği artırarak, illerdeki tazelenmeleri sağlayacak. AK Parti kaynakları, 'şehir siyaseti'nin yükselişe geçtiğini belirterek, “Hizmetlerin kapsamını genişletmek gerekiyor. Gençler için faaliyet yapılmıyorsa bu eksik kalır. Faaliyetler o şehirdeki sivil siyaseti yükseltmeli” ifadelerini kullandı.

Yeni seçmen mercek altında

Parti kaynakları seçmenin demografik yapısındaki değişime dikkat çekerek, “Dilimizi, siyasetimizi yeni seçmeni de yakalayacak şekilde inşa etmeliyiz. Bu ay ve ağustosta iç değerlendirmemize devam edeceğiz. 2027 hedefimiz, büyük Türkiye yürüyüşü için üyelerimizle yoğunlaştırılmış saha çalışması” bilgisini verdi.







