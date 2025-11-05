Türkiye Gazze’de merkezi rolde

ABD yönetimi, Gazze’de en az iki yıl süreyle görev yapacak uluslararası bir güvenlik gücü oluşturulmasını öngören karar taslağını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine sundu. “Uluslararası İstikrar Gücü” (ISF) adı verilen yapının, 2027 yılı sonuna kadar Gazze’nin yönetimi ve güvenliğinden sorumlu olacağı bildirildi. Axios’un haberine göre İsrail’in itirazlarına rağmen görev gücünde Türkiye’nin merkezi bir rol alacağı ve Mısır ie Endonezya’nın kuvvete asker katkısı yapacağı belirtiliyor.

2 YIL GÖREV YAPACAK

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından hazırlanan karar taslağı, BMGK üyeleri arasında müzakereye açıldı. Taslağa göre, ISF güçleri Ocak 2026’da bölgeye konuşlandırılacak ve 2027 yılının sonuna kadar görev yapacak. “Barışı koruma gücü” değil, “icra gücü” olarak tanımlanan ISF, gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahip olacak. ABD’li yetkililer, taslağın Gazze’de istikrarı sağlamak ve yeniden inşa sürecini başlatmak amacı taşıdığını belirtti.

SİVİLLERİN KORUNMASI BİRİNCİ ÖNCELİK

Taslağa göre ISF, Gazze’nin Mısır ve İsrail sınırlarında güvenliği sağlayacak, sivillerin ve insani yardım koridorlarının korunmasını üstlenecek. Ayrıca, yeni bir Filistin polis gücü oluşturulması ve eğitimi de bu misyonun sorumlulukları arasında yer alacak. Filistinli grupların silahsızlandırılması ve askeri altyapıların ortadan kaldırılması, ISF’nin ana hedeflerinden biri olarak tanımlanıyor.

Taslak kararda, Filistin Yönetimi gerekli reformları tamamlayana kadar Gazze’nin yeniden inşası ve kaynak yönetimi için “Barış Kurulu”nun geçici yönetim olarak yetkilendirilmesi öngörülüyor. ABD Başkanı Trump’ın başkanlık edeceği bu kurul, bölgedeki fonların dağıtımı, yeniden yapılanma önceliklerinin belirlenmesi ve güvenlik stratejisinin uygulanmasından sorumlu olacak. İsrail ve Mısır ile “yakın istişare ve iş birliği” vurgusu yapılan taslakta, uluslararası yardım kuruluşlarının Barış Kurulu’yla koordineli biçimde çalışması planlanıyor.

TRUMP TÜRKİYE’Yİ İSTİYOR

Washington Post’un haberine göre ABD Başkanı Trump, İsrail’in itirazlarına rağmen Türkiye’nin Gazze sürecinde merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. Beyaz Saray, Türkiye’nin Hamas ile yürüttüğü diplomatik temaslar sayesinde ateşkesin sağlanmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Trump yönetimi, Ankara’nın yeniden inşa ve güvenlik süreçlerinde de etkin biçimde yer almasını destekliyor. Ancak İsrail yönetimi, Türkiye’nin Ortadoğu’da artan nüfuzundan ve Hamas ile ilişkilerinden rahatsızlık duyuyor. İsrail kaynakları, bu nedenle Türkiye’nin ISF içinde etkin bir konum almasına karşı çıkıyor.

GÜVENİLİR ARA BULUCU

ABD yönetiminden yetkililer, Türkiye’nin uluslararası istikrar gücüne katılımının hem bölgesel dengelere hem de ABD-Türkiye ilişkilerine olumlu yansıyacağı görüşünde. Uzmanlar, Ankara’nın Gazze’deki barış sürecinde yer almasının Türkiye’yi diplomatik açıdan daha etkili bir aktör haline getireceğini belirtiyor. Türkiye’nin askeri ve insani kapasitesiyle bölgedeki yeniden yapılanma çabalarına katkı sunması bekleniyor. Washington, bu süreçte Türkiye’nin “güvenilir arabulucu” rolünü sürdürmesinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.







