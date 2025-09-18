Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye Gazze'ye yardımda ilk sırada: UNESCO Daimi Temsilcisi Aybet duyurdu

Türkiye Gazze'ye yardımda ilk sırada: UNESCO Daimi Temsilcisi Aybet duyurdu

19:4918/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke oldu. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet, uluslararası toplumda İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendiren seslerin arttığını ve iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu vurguladı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke oldu.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün Gazze'ye yardım fonuna ilişkin bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin bu fona katkı sağlayan ilk ülke olduğunu kaydeden Aybet, "Gazze'ye ilişkin tüm yardım konularında sesimizi daha fazla çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Aybet, toplantıda, uluslararası toplumda giderek daha fazla sesin İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu raporuyla da teyit edildiğini hatırlattığını vurguladı.

Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü “tek olur seçenek” gördüğünü bildiren Aybet, son dönemde çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma yolunda adım atmasını takdirle karşıladığını kaydetti.


#Türkiye
#Gazze
#UNESCO
#Gülnur Aybet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...