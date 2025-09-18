Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu’nun 'Kudüs' ve 'Siloam' sözlerine tokat gibi yanıt: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz Gündem / Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Yarın Gaziler Gününü idrak edeceğiz. Tüm gazilerimizin Gaziler Gününü şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimiz için uzun ömürler diliyorum.

Şehitlerimizin manevi gölgeleri asırlardır olduğu gibi bugün de bize refakat ediyor. Kıyamete kadar da öyle olacak.

Bu topraklar bize aziz şehitlerimizin yadigarıdır. Bizler şehidini kalbini en mutena köşesine yerleştirmiş, şehit ve gazi yakınlarını daima bağrına basmış bir milletiz.

Gaziler günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut nişanesidir. 639 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştireceğiz.

23 yıldır ortaya koyduğumuz samimi gayretlerin nişanesi olarak bunları ifade ediyorum. Bu süreçte çok ağır bedeller ödedik. Ama Rabbime sonsuz hamd olsun ne size olan aktimize, ne de şehit ve gazilerimizin emanetlerine gölge düşürmedik.

Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bütün ihanet odaklarına rağmen vatanımıza namahrem ellerin değmesine izin vermedik.

Şehitlerimizin kabirleri, ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. Bu siperleri hiç bir zaman aşılmadı ve aşılmayacaktır.

Bugün de onurlu ve başı dik bir şekilde var olma mücadelesi veriyoruz.

"Netanyahu barbarlıkta sınır tanımıyor"

Milletçe zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gazze kasabı Netanyahu ve katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor.

"Biz bu topraklarda ev sahibiyiz"

Kimi zaman medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle aracılığıyla dil uzatarak, kimi zaman da 27 yıldır dinmeyen kuyruk acılarını açığa vuruyorlar. Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıllık birikimi olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsundaki her bir yıldız bunun sembolüdür.

Şimdi birileri çıkıyor bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor. Kimse çıkıp bize tarih dersi vermesin.

Biz, bize sataşanların daha iki, üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar bu topraklarda olacağız. Biz bu topraklarda ev sahibiyiz.

İstiklal Marşı'nda ne diyor; 'Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın… Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.' Rabbim Yar ve yardımcımız olsun. Görev yerleri belli olacak kardeşlerime başarılar diliyorum."







