Netanyahu artık gizlemiyor: Elinizdeki telefonlar İsrail'in bir parçası

ABD'de 50 eyaleti temsil eden 250 meclis üyesi, Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'i ziyaret etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, '50 Ülke - Bir İsrail' isimli etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cep telefonunuz var mı?" diyerek seslendiği ABD'li heyete, "Elinizde tuttuğunuz telefonlar, aslında İsrail'in bir parçası." ifadelerini kullandı.
250 ABD eyalet meclis üyesinden oluşan heyet, tüm 50 eyaleti temsil edecek biçimde İsrail’i ziyaret etti.
'50 Ülke - Bir İsrail' isimli etkinlikte sırasıyla İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerikan delegasyon üyeleri konuşma yaptı.
"Elinizdeki telefon, içtiğiniz ilaçlar İsrail'in bir parçası"
Tam bir yıl önce bugünlerde telefonları patlatmışlardı
Soykırımcı İsrail, geçtiğimiz yıl eylül ayının 17'sinde Lübnan'da Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarına siber saldırı düzenleyerek aynı anda patlatmıştı.
3 bine yakın kişinin yaralandığı saldırıdan önce, ABD'ye ait bir elektronik muharebe uçağı Doğu Akdeniz'de Lübnan hava sahası sınırında uçuş yapmıştı.
Uçağın İsrail'in saldırısında kilit bir rol oynadığı belirtilmişti.
ABD'li teknoloji devleriyle iç içeler
Bilindiği gibi Apple ve Microsoft gibi ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinin İsrail ile 'organik bağları' sık sık tartışma konusu oluyor.
ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, dünyanın en çok satan cep telefonlarından iPhone'un sahibi Apple'ı, işçilerinin bağışlarını soykırımcı İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere göndermekle suçlamıştı.
Daha önce NSO Group isimli firmanın Pegasus yazılımıyla iPhone telefonlara kullanıcılarının haberi olmadan sızarak içerisindeki bilgilere, kamera ve mikrofona eriştiği tespit edilmişti.
Telefonlara sızan ikinci bir İsrailli şirket olduğu ortaya çıkmıştı.
Reuters'in haberinde, QuaDream isimli daha küçük ve düşük profilli bir şirketin daha hükümetlere bu casus yazılımı sattığı belirtilmişti.
Ayrıca İsrail'in, istihbarat desteğini Amerikan teknoloji şirketi Microsoft'tan aldığı da ortaya çıkmıştı.
Azure bulut platformu üzerinden Filistinlilere ait milyonlarca telefon görüşmesi ve veriyi İsrail'e aktaran Microsoft, bahse konu sistemin altyapısına saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.
Platformun deniz altı kablolarının zarar gördüğü ve veri gecikmeleri yaşanacağı belirtilmişti.