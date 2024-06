Apple'a dikkat çeken suçlama: Çalışanlarının bağışlarını siyonistlere gönderiyorlar

Bağış listesindeki kurumların arasında İsrail ordusundaki askerlere bağış toplayan "Friends of the IDF (FIDF)", Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere katkı sağlayan "HaYovel", "One Israel Fund", "the Jewish National Fund" ve "İsraelGives" isimli örgütler yer alıyor.