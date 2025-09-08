Filistinlilerin bilgilerini İsrail'e sızdırıyordu: Microsoft'un 'soykırım bulutu' Azure'nin kabloları kesildi

Gazze'deki soykırım saldırılarında on binlerce Filistinliyi katleden İsrail'in, istihbarat desteğini Amerikan teknoloji şirketi Microsoft'tan aldığı ortaya çıkmıştı. Azure bulut platformu üzerinden Filistinlilere ait milyonlarca telefon görüşmesi ve veriyi İsrail'e aktaran Microsoft, bahse konu sistemin altyapısına saldırı düzenlendiğini açıkladı. Platformun deniz altı kablolarının zarar gördüğü ve veri gecikmeleri yaşanacağı belirtildi.
Harvard mezunu yazılımcı İbtihal Ebu Saad, Microsoft’un İsrail’e verdiği yapay zekâ desteğini protesto etmek için Nisan 2024’te şirketin 50. yıl etkinliğinde ayağa kalkarak şirketin Yapay Zekâ Birimi CEO’su Mustafa Süleyman’ı hedef almış ve “Gazze’deki soykırıma ortak olmayın” diyerek istifasını açıklamıştı. O dönem bu olay sadece bir protesto olarak görülse de, Guardian’ın son araştırması çok daha derin bir iş birliğini ortaya çıkardı.
Microsoft, Filistinlilerin bilgilerini İsrail'e sızdırdı
Saatte bir milyon çağrıyı depolayabilen bu sistem, yalnızca belirli kişilerin değil, tüm bir halkın yaşamını gözetim altına alacak güçteydi.
Microsoft Azure'nin 'deniz altı kabloları' kesildi
ABD merkezli şirket, Kızıldeniz'de birden fazla deniz altı fiber kablonun kesilmesi nedeniyle Azure'de gecikmelerin artacağını duyurdu.
Mühendislik ekiplerinin, çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleriyle kesintiyi aktif olarak yönettiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının zaman alabildiği, bu süre zarfında müşterilere yönelik etkisinin azaltılması için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği kaydedildi.