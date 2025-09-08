Filistinlilerin bilgilerini İsrail'e sızdırıyordu: Microsoft'un 'soykırım bulutu' Azure'nin kabloları kesildi

Harvard mezunu yazılımcı İbtihal Ebu Saad, Microsoft’un İsrail’e verdiği yapay zekâ desteğini protesto etmek için Nisan 2024’te şirketin 50. yıl etkinliğinde ayağa kalkarak şirketin Yapay Zekâ Birimi CEO’su Mustafa Süleyman’ı hedef almış ve “Gazze’deki soykırıma ortak olmayın” diyerek istifasını açıklamıştı. O dönem bu olay sadece bir protesto olarak görülse de, Guardian’ın son araştırması çok daha derin bir iş birliğini ortaya çıkardı.

Microsoft, Filistinlilerin bilgilerini İsrail'e sızdırdı

Habere göre Microsoft, 2021’den itibaren İsrail’in ünlü istihbarat birimi Unit 8200 ile gizli bir anlaşma yaptı. Bu kapsamda Filistinlilere ait milyonlarca telefon görüşmesi ve veri, Microsoft’un bulut sistemi Azure’ye taşındı.

Saatte bir milyon çağrıyı depolayabilen bu sistem, yalnızca belirli kişilerin değil, tüm bir halkın yaşamını gözetim altına alacak güçteydi.

İsrail istihbarat kaynakları, bu verilerin Gazze’deki hava saldırılarının hedeflerini belirlemek ve Batı Şeria’daki operasyonları planlamak için kullanıldığını itiraf etti.

Microsoft, bu süreçten yüz milyonlarca dolar gelir elde etti.

Microsoft Azure'nin 'deniz altı kabloları' kesildi

Tüm dünyadan vicdanlı insanların hedefi haline gelen Microsoft, yaptığı son açıklamayla, Azure bulut platformunun zarar gördüğünü açıkladı.

ABD merkezli şirket, Kızıldeniz'de birden fazla deniz altı fiber kablonun kesilmesi nedeniyle Azure'de gecikmelerin artacağını duyurdu.

Mühendislik ekiplerinin, çeşitli kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleriyle kesintiyi aktif olarak yönettiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca bölgede alternatif kapasite seçenekleri ve sağlayıcılarla görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımının zaman alabildiği, bu süre zarfında müşterilere yönelik etkisinin azaltılması için durumun sürekli olarak izleneceği ve optimize edileceği kaydedildi.







