Türkiye - Gürcistan arası geçişlerde yeni dönem: Kimlik ve pasaporta ek olarak zorunlu hale geliyor

"Ticaretin hızlı akışına bağımlı küçük esnaf ve nakliyeciler, bu gecikmeleri maliyet artırıcı bir faktör olarak hissedecektir. Ardahan ve Kars çevresindeki sınır ticaretine konu faaliyetler çoğunlukla mikro ölçekli işletmeler tarafından yürütülmektedir. Sigorta primlerinin, özellikle düşük hacimli ticaret yapan aktörlerde, oransal olarak daha yüksek bir maliyet baskısı yaratma ihtimali olabilir. Diğer taraftan sağlık sigortası uygulaması sınırdan geçişlerde kayıt dışı faaliyetleri azaltma işlevi görür. Bu durum hem devlet gelirlerinin artması hem de düzenli çalışan işletmelerin rekabet gücünün korunması anlamına gelir. Sınırda aksaklıkların ve zaman kaybının yaşanmaması ve uygulamanın sağlıklı yürüyebilmesi için sigorta doğrulama sistemlerinin hızlı çalışması şarttır. Aksi takdirde yoğunluklar oluşabilir. Bu nedenle sınır kapılarında dijital altyapı iyileştirmeleri ve sigorta firmalarının sahaya entegrasyonu büyük önem taşımaktadır. İnsan odaklı değerlendirildiğinde, sağlık sigortası, ticaret yapan bireyler için güvenli bir çalışma zemini oluşturacağından, uzun vadede bölgenin lojistik cazibesini artırıcı bir etkisi olabilir. Sağlıklı, sürdürülebilir ve profesyonelleşmiş bir ticaret hattı, Ardahan’ın Kafkasya merkezli ticarette konumunu güçlendirecektir. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, üyelerimizin bu süreçten en az maliyetle ve en yüksek faydayla çıkmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda sigorta primlerinin bölge ticaretinin gerçekleri dikkate alınarak makul seviyelerde belirlenmesi, küçük ölçekli işletmelere yönelik kademeli geçiş veya indirimli prim uygulaması yapılması, Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarında dijital doğrulama süreçlerinin hızlandırılması konularında taleplerimizi üst makamlara ilettik.”