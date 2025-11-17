Bakırköy yargı teşkilatına Doğa Sigorta’dan özel sigorta çözümleri

Bakırköy Adliyesi’nin yoğun çalışma koşullarında görev yapan personelin hem kendilerini hem de ailelerini güvence altına almasını amaçlayan bu anlaşma; adliye çalışanlarının temel sigorta ihtiyaçlarına güçlü, pratik ve ekonomik çözümler sunuyor.





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman:

“Bu iş birlikleriyle, Bakırköy yargı teşkilatımızın kıymetli çalışanlarına sigortacılık alanında da kıymetli olacağına inandığımız bir katkı sunmayı amaçlamaktayız.”

Tamamlayıcı sağlık sigortasında geniş kapsamlı ayrıcalıklar

Doğa Sigorta’nın Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için geniş teminatlarla sağlık harcamalarını güvence altına alıyor.





Bu ürün, geniş anlaşmalı özel hastane ağı sayesinde tetkik ve tedavi süreçlerini kolaylaştırırken şu ek avantajları sunuyor:

• Check-up paketi

• 40 yaş üstü için Mamografi ve PSA testleri

• Kapsamlı diş paketi

• Diyetisyenlik hizmeti

• Psikolojik danışmanlık

• Dr. Doğa ile 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı





Konut ve kasko sigortasında güvenli çözümler

Konut Sigortası poliçesi; uygun prim yapısı ve geniş teminat seçenekleriyle, çalışanların evlerini yangın, deprem, su baskını gibi risklere karşı güvence altına alıyor.





Kasko Sigortası ise araçları olası hasarlara karşı korurken; özel anlaşmalı servis avantajları, asistans hizmetleri ve hızlı onarım süreçleriyle adliye çalışanlarına önemli bir kolaylık sağlıyor.





Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı:

“Adaletin neferlerine güvence olmak bizim için gururdur.”

İş birliği protokolünü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile birlikte imzalayan Doğa Sigorta





Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkemizin hukuk ve adalet sisteminin temel taşı olan Bakırköy Adliyesi çalışanlarına güvence olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz.

Tamamlayıcı Sağlık, Konut ve Kasko sigortaları özelinde gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin tüm çalışanlarımıza fayda sağlamasını diliyorum.

Onlar bizim haklarımızı korumak için nasıl mücadele veriyorsa, biz de Doğa Sigorta olarak onların ve ailelerinin hem sağlıklarını hem de maddi varlıklarını güvence altına almak için buradayız.”





Kırmızı, Bakırköy Adliyesi çalışanları ve yakınlarından oluşan 3.500 kişilik büyük bir aileyi güvence altına almak için özel ekipler oluşturduklarını da vurguladı.





İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin:





“Çalışanlarımızın hem kendilerinin hem de yakınlarının eğitimine katkı sunacağız.”

Protokol imza töreninde konuşan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak, toplumun adalet ve hukuk düzeninin ayakta kalması için büyük bir özveriyle çalışan tüm adliye personelimizin yanındayız.

Eğitim, bireyin hem mesleki hem de kişisel gelişiminin en güçlü dayanağıdır.

Bu doğrultuda, Bakırköy Adliyesi çalışanlarının hem kendilerinin hem de yakınlarının eğitim hayatına katkı sunacak çözümler üretmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu anlamlı iş birliğinin uzun yıllar sürmesini ve adalet teşkilatımıza değer katmasını diliyorum.”





Protokol törenine önemli isimler katıldı.





İmza töreninde;

• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman,

• Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı,

• İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin,

• İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi V. Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin,