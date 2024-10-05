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Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında anlaşmalar imzalandı

Semih Bozkuş
19:215/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Trovoada'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulün ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulün ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza töreni yapıldı


#Türkiye
#Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Patrice Emery Trovoada

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