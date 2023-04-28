Türkiye nükleer güç

Türkiye’nin 68 yıllık nükleer enerji hayalini gerçeğe çevirecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ilk yakıt transferinin yapılmasıyla “nükleer tesis” statüsüne kavuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin santrale ilk yakıtın getirilmesi töreninde video konferans bağlantısı ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir” ifadelerini kullanırken, Putin de “Akkuyu’daki sistem, dünyanın en modern ve güvenilir güvenlik sistemlerinden bir tanesidir” dedi.

Bir ahdimizi daha gerçekleştirdik

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir" diye konuştu.

Milli bütçemize yük getirmedi

Akkuyu'da her biri 1200 megavat güce sahip 4 reaktörlü bir nükleer güç santrali inşa edildiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerini paylaştı: "Türkiye'nin pek çok önemli projesi gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu, Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje, Rusya'nın ilgili kuruluşu ROSATOM tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Projenin inşaatıyla birlikte bakım, işletme ve nükleer santraller için büyük önem taşıyan işletmeden çıkarma süreçlerinin sorumluluğu da yükleniciye aittir."

İkinci ve üçüncü santralleri de yapacağız

Akkuyu'da inşa edilen santral planlanırken ve hayata geçirilirken, önceliklerinin başında güvenliğin geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Bu projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz.”

Erdoğan'a övgü

Akkuyu’nun Türkiye ve Rusya'nın en büyük projesi olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin de tesisin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yetiştirilmesinin, Erdoğan'ın kişisel başarısı sayesinde gerçekleştiğini kaydetti. Putin, “Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ve santralin inşası; Erdoğan ve Türkiye hükümetinin ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor” dedi. Törende konuşan Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ise “Akkuyu, Türkiye için uzun yıllar temiz nükleer enerji üretecek” şeklinde konuştu.

Çevreye büyük katkı

İlk imzası 2010’da atılan, 2018’de ise inşasına başlanan Akkuyu NGS, enerjiye olduğu kadar çevrenin korunmasına da büyük katkı sunacak. Üretilecek nükleer enerji sayesinde, kirli yakıtların kullanılmamasıyla yıllık 35 milyon ton, 60 yılda ise toplamda 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Tesis sayesinde yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı önlenecek. Santralin tüm üniteleri 2028’e kadar hizmete girecek ve Türkiye’nin elektrik tüketiminin yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Dünyada 422 nükleer reaktör faal. 57’sinin yapımı ise sürüyor. Akkuyu’da her biri 1200 megavat güce sahip 4 reaktör olacak.

Yakıt olarak kullanılacak uranyum peletlerinin her biri 4.5 gram ağırlığında.

İlk üretim Nisan 2024'te

Akkuyu’da ilk reaktör, elektrik üretimini 2024 yılının Nisan ayında gerçekleştirecek. Akkuyu’da 4 ünitenin tamamında inşaat çalışmaları devam ediyor. 30 bin kişinin görev yaptığı şantiyede çalışanların 24 bini Türklerden oluşuyor. Ayrıca 600’ün üzerinde Türk mühendis Akkuyu’nun yükselmesi için ter döküyor. Bunun yanı sıra Rusya’ya giderek eğitim alan 291 Türk mühendis Akkuyu’da işbaşı yapmış durumda.

Yüksek güvenlik

Rusya’dan önceki gece hava yolu ile yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde getirilen uranyum peletlerinden oluşan nükleer yakıt ilk etapta Adana Havalimanı’na indirildi. Buradan 3 TIR’a yüklenen uranyum peletleri ardından Akkuyu NGS’ye taşındı. Şu anda taze yakıt statüsünde olan uranyum peletleri herhangi bir güvenlik riski taşımıyor. Uranyum peletlerinin 3.7 metre uzunluğundaki metal tüplere yerleştirilmesiyle yakıt çubukları, çubukların bir araya getirilmesiyle de yakıt demetleri oluşturulacak. 163 adet olacak yakıt demetleri periyodik olarak değiştirilecek.

Putin ile telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS’ye yakıt transferi töreni öncesi Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

Sağlık durumu gayet iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Koca, Erdoğan’ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini vurguladı ve şöyle devam etti: “Bu (dün) sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda.”











