Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor

Dünyada bir başka ülkede askeri üs kurmak, yalnızca dev askeri güçlerin sahip olabileceği bir imkân olarak görülüyor. Dünya genelinde, yabancı ülkelerde en fazla askeri üssü bulunan ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alıyor. Yabancı askeri üslerin yüzde 95'ine sahip olan ABD'nin, bu üsler sayesinde dünyanın herhangi bir noktasına saniyeler içerisinde operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.

Dünyanın hemen hemen her bölgesinde ABD'nin askeri üssü bulunurken, bu ülkenin yanı sıra kendi toprakları dışında, başka bir bölgede askeri üssü olan ülkeler arasında Rusya, Japonya, Fransa ve İngiltere de yer alıyor.

Milli sanayi dünyada Türkiye'nin elini güçlendirdi

Türkiye de yurtdışında askeri üssü bulunan sınırlı sayıdaki ülkeler arasında. Türkiye, askeri varlık gösterdiği dost ve müttefik bu ülkelere, barış ve refahın güvencesi olarak gidiyor.

Savunma sanayindeki yerli ve millileşme atağının ardından alınan güzel sonuçlar Türkiye’nin elini dünyada da güçlendirdi. Milli silahlar ve teçhizatlar ile askeri operasyonlarda elini güçlendiren Türkiye, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerin ardından yapılan başarılı operasyonlarla dünyada adını daha çok duyurmaya başladı. Özellikle Osmanlı’nın çekildiği bölgelere 100 yıl sonra yeniden dönen Türkiye, en stratejik alanlara üs kurarak bölgedeki gücünü artırmaya devam ediyor.

Ortadoğu’ya yeniden dönüş Türkiye bu gelişmelerle birlikte 12 ayrı ülkede Türk Askeri Üssü açarak Ortadoğu başta olmak üzere sorunlu bölgelerde söz sahibi oldu. Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ile başarılı operasyonlara imza atan Türkiye, Ortadoğu’da elini güçlendirdi. Irak, Suriye, Katar ve Somali’deki askeri üslerin ardından birbirini takip eden gelişmeler Türkiye’nin kritik hamlelerini başarıyla sonuçlanmasına yardımcı oldu. Özellikle Katar’daki Türk Üssü’nün Katar’a uygulanan abluka ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) darbe girişimini engellemesindeki başarısı Türkiye’nin gücünü iyice artırdı. Kritik hat çembere dönüştü Tüm bunların ardından Sudan’a bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika’nın kapısı niteliğindeki Sevakin Adası’nın Türkiye’ye tahsis edilmesini sağlaması ile Ortadoğu’da kritik bir çember hat çizilmiş oldu. Türkiye kritik 3 çember hat ile elini güçlendirdi Türkiye’nin askeri güç bulundurduğu alanlarda harita üzerinde oluşan 3 kritik çember gözlerden kaçmadı. Türkiye Suriye, Irak, Katar, Lübnan, KKTC ve Somali’deki hamleleriyle oluşturduğu çemberle önemli noktalarda konuşlanmış oldu. Azerbaycan ile yapılan askeri tatbikat ve işbirlikleri ile de Kafkasya’nın kapısı Türkiye’ye yeniden açılmış oldu. Bir diğer kritik konum ise Balkanlar’da oluşturulan çember oldu. Türkiye Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk hattı ile hem Balkanlar’da hem de Avrupa’nın kapısı konumundaki bölgede önemli bir stratejik hamle yapmış oldu.

Türkiye'nin sınır dışında askeri üs ve misyonu bulunan ülkeler. (Görsel editör: Tunç Çevik)

Türkiye’nin 12 bölgeli stratejisi

Suriye, Irak, Katar, Somali, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Lübnan, Afganistan, KKTC ve Azerbaycan’da Türk askerleri görev yapmakta. Bununla birlikte Sevakin Adası’nın Türkiye’ye tahsis edilmesiyle birlikte Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye'nin Sevakin Adası'nda askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edeceğini duyurdu. Bununla birlikte Türkiye Sudan’da da askeri güç olarak yer alacak. İşte dünyadaki Türk askerinin görev yaptığı yerler;

En etkili askeri harekat Suriye’de Meşru müdafaa kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı’nı başlatan Türkiye, Suriye’de geniş bir alanda halkın güvenliğini sağladı. Türkiye, DEAŞ’a karşı en güçlü mücadeleyi vermesine karşın müttefiklerinin yoğun baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte El-Bab, Azez, Cerablus ve son olarak İblid’de Türk askerleri görev yapıyor. Büyük operasyonların çatışmaların yaşandığı Suriye’de yaklaşık 5 bin asker görev yapıyor. Türkiye, sınır komşusu Suriye’de halen halkın güvenliğinin tesisi ve ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım ve alt yapı çalışmaları yürütüyor. Yurtdışındaki en çok askeri üs Türkiye’nin en fazla Irak’ta askeri üssü bulunuyor. Bu üslerin en büyüğü ise Başika Üssü. Başika’da da DEAŞ’a karşı savaşacak güçleri eğitmek için açılan kampta Türk askerleri görev yapıyor. Kuzey Irak’ta Bamerni, Kanimasi ve Begova’da Türk askeri üsleri bulunmakta. Irak’taki üslerde yaklaşık olarak 2 bin 500 Türk askeri bulunuyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte Suriye'de önemli bir konuma gelen Türkiye yaklaşık 5 bin askerle terörle mücadelesine devam ediyor. Türkiye'nin terörle mücadelesinde en önemli coğrafyalardan biri olan Irak'ta 10 askeri üssünde 2 bin 500 asker aktif görev alıyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte El-Bab, Azez, Cerablus ve son olarak İblid’de Türk askerleri görev yapıyor.

Katar ablukasını kırdı

Basra Körfezi’nin en kritik yerlerinden biri olan Katar’da 3 bin personellik Türk Üssü bulunuyor. Bu üste görev yapan Türk askerlerinin abluka krizinin ardından BAE’nin saray darbesini önlediği ortaya çıkmıştı. Katar’da şu an yaklaşık 300 Türk askeri görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti sırasında Türk üssündeki askerlerle bir araya gelmişti.

Yurtdışındaki en büyük üs

Afrika boynuzu olarak adlandırılan stratejik bölgedeki Somali'de Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük askeri üssü bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Somali'deki Türk üssünün açılışına katılmıştı.

Somali'deki Türk askeri üssü.

Başkent Mogadişu'da Somali ordusunu eğitmek üzere Türkiye tarafından yapılan Somali Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezi Eylül 2017’de hizmete açılmıştı. Eğitim merkezleri Aralık ayında da ilk mezunlarını vermişti. Üste ilk etapta 200 Türk askeri görev yapmaya başladı.

Türkiye böylelikle, ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya'nın ardından Afrika'da askeri üsse sahip 5. ülke oldu.

Çemberin son ayağı Sevakin

Sevakin Adası’nın Türkiye’ye tahsis edilmesiyle birlikte Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Türkiye'nin Sevakin Adası'nda askeri ve sivil gemilerin bakımının yapılabileceği bir liman inşa edeceğini duyurdu. Sevakin Adası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sudan'ın en önemli limanı konumundaydı. Ve ada Afrika’nın Hac Kapısı olarak biliniyor. Türkiye, adayı yeniden restore ederek hizmet verebilir bir hale dönüştürecek.

Sevakin Adası'nın havadan görünüşü.

KKTC’de bir ordu Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğü nedeniyle ordu seviyesinde asker bulunuyor. Türkiye’nin bölgede yaklaşık 40 bin askeri aktif görev alıyor. Kıbrıs, Doğu Akdeniz’e hakim konumuyla en stratejik alanlardan bir tanesi. Ortadoğu’daki kırılgan nokta Lübnan'da, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında yaklaşık 100 Türk askeri görev yapıyor. Kafkasya’ya açılan kapı Dost ülke Azerbaycan’da Türk askerleri Azeri askerlere eğitim vermekte. Hazar Denizi’ne kıyısı ile Kafkasya’da önemli bir konuma sahip olan ülke ile hem kardeşlik hem de dost ülke olarak ilişkilerimiz iyi derecede. Türk askeri Azerbaycan ile birlikte ortak tatbikat ve Azeri askerlerin eğitimi için 10 yıldır birlikte çalışma yürütüyor. Türkiye’nin bu ülkede yaklaşık 70 askeri bulunuyor.

Kıbrıs Barış Harekatı ile adayı işgalden kurtaran Türkiye'nin adada 40 bin askeri bulunuyor. Lübnan'a barışı desteklemek için giden askerler. Azerbaycan ile ortak tatbikattan bir görüntü.

Adriyatik’teki tek askeri üs

Arnavutluk’ta 1997’de meydana gelen iç savaş ve karışıklık sonrasında tahrip olan tesislerin yeniden kurulması için Vlore kentindeki Adriyatik Denizi kıyısındaki Paşalimanı Deniz Üssü’ne yerleşen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Üste 24 Türk askeri bulunuyor.

Adriyatik Denizi kıyısındaki Paşalimanı Deniz Üssünde görev yapan Türk askerleri.

Adriyatik Denizi kıyısındaki Paşalimanı demir atan Türk savaş gemisi.

NATO Görev Kuvveti kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG "Sokullu Mehmet Paşa" ve TCG "Akçakoca" isimli gemiler Arnavutluk'un ikinci en büyük liman kenti Avlonya'ya bulunuyor.

Güvenin teminatı Türk askeri

Afganistan Kabil Çokuluslu Tugayı SEEBRIG de dahil olmak üzere Kabil'de Türk askerleri görev yapıyor. Türk askeri burada Afgan askerlerin eğitiminde büyük rol üstleniyor. Afganistan’da yaklaşık 2 bin asker görev yapıyor.

Afganistan'da görev yapan Türk askerleri.

Balkanlar ve Avrupa’ya açılan kapıda kritik görev Kosova'da, NATO-Sofa Anlaşması gereğince Türk askeri görev yapıyor. Kosova’da çeşitli bölgelerde yaklaşık 400 Türk askeri bulunuyor. 6 farklı noktada 239 asker Türk askeri, Bosna Hersek'te 6 farklı noktada, EUFOR bünyesinde barışı sağlama görevini kararlılıkla sürdürüyor. AB görevleri kapsamında ALTHEA Harekatı’nda (Bosna-Hersek) 239 personel var.

Bosna'da soykırımda şehit olan soydaşlarımıza dua eden Türk askerleri. Kosava'da görev yapan Türk askerleri.

Türk askeri üsleri için talep yağıyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu kaynakları, başka ülkelerden de Türk askerinin üs kurmasına yönelik talepler geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda daha önce askeri teçhizat ve malzemeler sattığımız ülkeler ile yeni anlaşmalar yapmakta olduğumuz ülkelerle de askeri üs kurulabileceği belirtiliyor. Bunların başında ATAK Helikopterine talip Pakistan, askeri malzeme sattığımız Endonezya ve Malezya ile birlikte Suudi Arabistan yer alıyor.