Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve başta Malatya olmak üzere Doğu’daki illerin büyük bir kısmında hissedilen 6,8’lik deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. AFAD ve Kızılay bölgeye anında ulaşarak müdahaleye başladı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayacak ortam oluşturuldu. AFAD Başkanlığı bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksat çadırı, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk edildi. Türk Kızılayı tarafından ise bölgeye 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, Bin 563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kg un ve 3 bin 200 gıda kolisi gönderildi.

81 İL TEK YÜREK

Depremin duyulmasının ardından Türkiye tek yürek oldu. Belediyeler, arama kurtarma ekip ve ekipmalarını deprem bölgesine gönderdi. Vatandaşlar da seferberlik ilan ederek, Elazığ ve Malatya’ya battaniye gönderdi. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, özel araçlarıyla Elazığ’da bulunan depremzedelerin yardımına koştu. Türk Kızılayı’nın bağış hattına binlerce insan yardım mesajı gönderdi. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlara camiler, okullar ve kamu binaları açıldı. TCDD, istasyonda bekleyen trenlerin ısıtma sistemini açarak sokakta kalan vatandaşların barınmasını sağladı.

OYNAT 00:00 Çifte mucize: 2,5 yaşındaki çocuk ve annesi sağ olarak kurtarıldı Elazığ'da 24 saatin sonunda 2,5 yaşındaki bir çocuk jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Ekipler, enkaz altındaki depremzedelere ulaşmaya çalışıyor.

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STK’lar yardım olup yağdı

Depremin yaralarını sarmak kamu kurum ve kuruluşlarına en büyük desteği sivil toplum kuruluşları verdi. İHH İnsani Yardım Vakfı 314 arama kurtarma gönüllüsü ile çalışmalara katıldı. Ayrıca 4 TIR acil yardım, 2 TIR mobil aşevi, Hatay ve Kilis’ten deprem bölgesine geçti. Çadır, battaniye, soba, kalın kışlık giysi gibi açıl ihtiyaçların sevkiyatı da gün boyu devam etti. Depremin ardından kriz masası oluşturan Deniz Feneri Derneği, Erzurum’da depolarından bölgeye battaniye, kuru gıda ve çocuk kışlık montları sevk etti. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Çalışmalara dahil olmak üzere Kilis ve farklı illerden ekipler gönderirken Hayrat İnsani Yardım Derneği, depremzedelere sıcak çorba ve çay ile çadır, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı. Yardımeli Derneği, Cansuyu Derneği, İyilik Derneği, Sadakataşı Derneği, Beşir Derneği ve Kardeş Eli Derneği başta olmak üzere diğer kuruluşlar da vatandaşların yarasını sarmak üzere çalışmalara omuz verdi.

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Yardımlar AFAD koordinesinde ulaştırılsın

Cumhurbaşkanlığı’ndan, deprem bölgesinde yapılacak yardımların koordinesi ile ilgili uyarı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın resmi twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, “Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların ‘0 312 258 23 23’ numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı. AFAD’dan yapılan açıklamada da herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığı’nın bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istendi.

KYK yurtları ve spor salonlarında kalabilirsiniz

Bölgede bulunan kapalı spor salonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’daki tesislerini vatandaşların kullanımına açtı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Malatya ve Elazığ’da Bakanlığa bağlı KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları toplanma merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu” denildi.

Camilerin kapısı açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde geceyi geçirebileceklerini bildirdi. Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler” ifadelerini kullandı.