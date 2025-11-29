Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye üst üste 14’üncü kez IMO konseyine seçildi

Türkiye üst üste 14’üncü kez IMO konseyine seçildi

10:2429/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine seçildi
Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine 139 ülkenin desteğiyle üst üste 14'üncü kez seçildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Konsey üyeliği seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, seçimlerin IMO'nun 34'üncü Genel Kurulu sırasında 28 Kasım 2025 tarihinde Londra'da gerçekleştirildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, örgütün yürütme organını teşkil eden IMO Konseyine Türkiye'nin 1999 yılından bugüne kadar kesintisiz şekilde seçildiğini belirterek, "Uluslararası toplumun güvenini kazanan ülkemiz 139 ülkenin desteği ile IMO Konsey üyeliğine üst üste 14'üncü kez seçildi" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Seçimlerin ülkemiz adına bir kez daha başarıyla sonuçlanması için Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri yoğun bir çaba sergilemiştir. 139 ülkeden aldığımız bu desteğin ardında, denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsenen başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra IMO'nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz de yer almaktadır. Ülkemiz IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO'nun çalışmalarına ve hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir" dedi.



#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#IMO
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: DSİ personel alımı kura çekimi sonuçları asıl ve yedek adaylar belli oldu mu?