Türkiye üst üste 14’üncü kez IMO konseyine seçildi

Bakan Uraloğlu, "Seçimlerin ülkemiz adına bir kez daha başarıyla sonuçlanması için Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri yoğun bir çaba sergilemiştir. 139 ülkeden aldığımız bu desteğin ardında, denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsenen başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra IMO'nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz de yer almaktadır. Ülkemiz IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO'nun çalışmalarına ve hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir" dedi.