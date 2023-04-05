Türkiye Yüzyılı kadrosu belli oluyor

AK Parti’de aday adaylarına ilişkin üst komisyon süreci başladı. AK Parti’de milletvekili aday adayları için yapılan temayül yoklamasının ardından 27 Mart’ta başlatılan yüz yüze mülakat süreci de sona erdi. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki aday adayları üzerinde mesai harcayan üst komisyonun çalışmalarında. Alt komisyon tarafından mülakata tabi tutulan 6 bin 25 aday adayının YSK’ya sunulacak 600 kişilik aday listesine göre sıralanmasına son şekli üst komisyon verecek.