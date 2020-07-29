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EĞİTİM

Türkiye'de siber güvenlik alanında nerede eğitim alınır?

Türkiye’de ilklerin lisesi: Siber güvenlik alanında eğitim verecek

Siber güvenlik alanında eğitim verecek Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Vali Ali Yerlikaya, “Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek yatılı okulumuz atölye ve sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Siber güvenlik alanında eğitim verecek Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, iş birliği protokolünü imzaladı.

Teknopark Konferans Salonundaki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Bugün İstanbul’da bir ilke imza atıldığını ifade eden Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, siber güvenlik lisemizi açıyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü, İstanbul’un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer alan okulumuz, bu alanda çok önemli bir açığı kapatacak” dedi. Yerlikaya, şunları kaydetti: “Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verecek yatılı okulumuz, Siber Güvenlik Tatbikatı Laboratuvarı, Sızma Testi ve Adli Bilişim Laboratuvarı, Robotik Kodlama Atölyeleri ve ferah sosyal yaşama alanlarıyla öğrenci dostu bir okul olacak inşallah. Bu sene LGS puanıyla başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi bekliyoruz.”

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