Türkiye’de ilklerin lisesi: Siber güvenlik alanında eğitim verecek

Dünya

Yemen için kırmızı alarm: BM, ülkenin kıtlık ile karşı karşıya olduğunu duyurdu

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock Yemen'de yıllardır devam eden insanlık krizine ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi. Lowcock Yemen'deki insani krizin hiç bu kadar kötü olmadığının altını çizerken ülkede her ay 13 milyon kişiye gıda yardımı yapılırken bütçe sıkıntısı nedeniyle şu an sadece 5 milyon kişiye tam anlamıyla yardım sağladıklarını, 8 milyon kişiye yapılan yardımların ise yüzde 50'sini kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.