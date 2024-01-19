Türkiye'den sağduyu diplomasisi

Görüşmelerde Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.

Öte yandan Bakan Fidan Ürdün’ün başkenti Amman’da temaslarda bulundu. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Pakistan ile İran arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla ne yapılması gerekiyorsa onun yapılmasına devam edileceğini dile getirdi. Fidan, İsrail saldırılarına da değinerek “Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir” dedi.