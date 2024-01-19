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Türkiye'den sağduyu diplomasisi

Türkiye, İran’ın Irak’a ve Pakistan’a, Pakistan’ın da misilleme olarak İran’daki terör gruplarına yönelik saldırısı nedeniyle gerilen ilişkilerde devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri bakanlarıyla telefonda görüşerek gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

Canberk Doğan
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:40 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelerek, Suriye ve Filistin dahil bölgesel konuları ve ikili ilişkileri görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya gelerek, Suriye ve Filistin dahil bölgesel konuları ve ikili ilişkileri görüştü.

Görüşmelerde Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.


GERİLİMİ AZALTIN

Öte yandan Bakan Fidan Ürdün’ün başkenti Amman’da temaslarda bulundu. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Pakistan ile İran arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla ne yapılması gerekiyorsa onun yapılmasına devam edileceğini dile getirdi. Fidan, İsrail saldırılarına da değinerek “Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir” dedi.


#Hakan Fidan
#İran
#Irak
#Pakistan
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