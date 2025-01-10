Türkiye'den yangın kabusunu yaşayan ABD'ye taziye

Türkiye, Kalifornia eyaletinin Los Angeles kentinde çıkan yangınlar nedeniyle ABD'ye taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada yangınlar nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
ABD'nin Kalifornia eyaleti, orman yangını felaketi yaşıyor.
Şu ana kadar 13 bin 956 dönüm alanın yandığı, 166 bin 800 kişinin etkilediği ve yaklaşık 57 bin 830 yapının risk altında olduğu belirtilirken, yangınlar nedeniyle Türkiye, ABD'ye taziyelerini iletti.
"ABD halkına taziyelerimizi sunuyoruz"
Bakanlığın X hesabından da paylaşılan yazılı açıklamada yangınlar nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
"ABD’nin Los Angeles şehri ve çevresine büyük zarar veren yangın felaketinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Yaşanan can kayıplarından ötürü ABD halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."