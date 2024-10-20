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Türkiye'nin en soğuk noktası: Sıcaklık-12,5’e kadar düştü

Türkiye'nin en soğuk noktası: Sıcaklık-12,5’e kadar düştü

19:2520/10/2024, Pazar
IHA
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Doğu Anadolu Gözlemevi'nden sıcaklık-12,5'e kadar düştü.
Doğu Anadolu Gözlemevi'nden sıcaklık-12,5'e kadar düştü.

Erzurum ve çevresinde bir yandan kar yağışı yüksek kesimlerden başlayarak yerleşim alanlarına doğru etkisini gösterirken bir yandan da termometreler hızla düşmeye başladı. Doğu Anadolu Gözlemevi'nden sıcaklık-12,5'e kadar düştü.

3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Eylül ayında Türkiye'nin en soğuk yerlerinin başına yerleşti. Yüzölçümü ve sahip olduğu geniş coğrafya ile farklı iklimleri bünyesinde bulunduran Erzurum'da sıcaklıklar; Yakutiye/Kırkgöze Dumlu'da - 9.3, İspir Ulutaş'ta -8,8, Karayazı'da -6.6 ve Uzundere'de 1 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.
Uzmanlar azalan sıcaklıklar karşısında zirai don uyarısında bulunarak,
“Bölgemiz genelinde gelecek hafta ortasına kadar zirai don olayı beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.”
dediler.

Yılın ilk kar yağışı yurdun dört bir yanını beyaza bürüdü

Kış aylarının yaklaşmasıyla, Türkiye'nin çeşitli illerine kar yağdı. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin Bolu, Kars, Hakkari ve Çankırı'da kent merkezleri soğuk hava dalgasından etkilenirken yüksek kesimlerinde beyaza bürünen arazi yüzünden kartpostallık manzaralar oluştu. Artvin’in Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylalarda bulunan çobanlara zor anlar yaşattı. Çobanlar sürülerini otlatabilmek için mezralara inmek zorunda kaldı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi. Ardahan, Ağrı ve kars'ın yüksek kesimleri ile dağlar kar yağışıyla beyaza büründü. Ardahan kent merkezinde 2 gündür kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor. Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışı 3 bin 197 metre yükseklikteki Kısır Dağı'nda da etkisini gösterdi.


#Soğuk
#Erzurum
#Doğu Anadolu Gözlemevi

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