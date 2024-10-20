Türkiye'nin en soğuk noktası: Sıcaklık-12,5’e kadar düştü

Kış aylarının yaklaşmasıyla, Türkiye'nin çeşitli illerine kar yağdı. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin Bolu, Kars, Hakkari ve Çankırı'da kent merkezleri soğuk hava dalgasından etkilenirken yüksek kesimlerinde beyaza bürünen arazi yüzünden kartpostallık manzaralar oluştu. Artvin’in Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylalarda bulunan çobanlara zor anlar yaşattı. Çobanlar sürülerini otlatabilmek için mezralara inmek zorunda kaldı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını fırsat bilen kayaklı koşu sporcuları antrenmanlara start verdi. Ardahan, Ağrı ve kars'ın yüksek kesimleri ile dağlar kar yağışıyla beyaza büründü. Ardahan kent merkezinde 2 gündür kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor. Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Ahılkelek bölgesi arasındaki tepeler, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışı 3 bin 197 metre yükseklikteki Kısır Dağı'nda da etkisini gösterdi.