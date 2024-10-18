Bir günde kış geldi

Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla mevsim bir anda kışa döndü. Sıcaklıklar birçok ilde 10 derece birden düşerken, yüksek kesimlere kar yağdı.
Türkiye, Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla bir günde kışa döndü. Sıcaklık, birçok yerde 10 derece birden düşerken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Uzmanlar, 'Artık önümüz kış' dedi. Meteoroloji, soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte sürmesinin beklendiğini duyurdu.
YAYLALAR BEMBEYAZ
Ankara’nın Çubuk ilçesine dün kış mevsiminin ilk karı düştü. Kastamonu’da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek rakımlarda kar yağışı etkili oldu. Düzce'de önceki gece etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde de kar yağışı etkili oldu. Ardahan’da bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hakkari'de Yüksekova çevresini saran 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, mevsiminin ikinci kar yağışıyla yeniden beyaza büründü. Bartın'ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü. Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, yüksek rakımlı yaylalarda kara dönüştü. Huser Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.