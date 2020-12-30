Türkiye'nin konuştuğu cinayette katilin ifadeleri kan dondurdu: Tüm detayları tek tek anlattı

Maltepe'de yalnız yaşadığı apartman dairesinde katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil Kemal Ayyıldız, ifadesinde işlediği cinayetin ayrıntılarını tek tek anlattı.

İnternetten tanışmışlar



Evli ve 3 çocuk babası olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldı'ın, Aylin Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştığını, tanıştıklarında Aylin Sözer'in Amerika'da olduğunu, iki yıl boyunca sadece internet üzerinden telefonla konuştuklarını söylediği belirtildi.

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OYNAT 00:59 Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

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İlk kez 2011'de yüz yüze görüşmüşler

Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'le 2011 yılında İstanbul'da yüzyüze görüştüklerini anlatarak "Bir kaç ay görüştükten sonra aramıza bir soğukluk girdi. 2014 yılına kadar hiç görüşmedik. Daha sonra tekrar görüştük. 2015 yılı ile 2018 yılı arasında yine hiç görüşmedik. 2019 yılı Kasım ayından beri sık sık görüşmeye başladık. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu. " dedi.

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Cinayeti kıskançlık yüzünden işlemiş



Olayın meydana geldiği gün daha önceden randevulaştıkları için Aylin Sözer'in evine gittiğini anlatan Kemal Ayyıldız, "Bir hafta önce görüşmüştük. Bu görüşme sırasında onunla salı günü görüşmek üzere randevulaşmıştık. Eve gidince ona çocuklarımı görmek için yılbaşında Manisa'ya gideceğimi söyleyince bana kızdı.ö dedi. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı iddiasında bulunan Kemal Ayyıldız "Aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü." iddiasında bulundu.

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"Polislere kendimi öldürtmek istedim"



Kullandığı uyuşturucu ve cinayetin ardından adeta şoka girdiğini bu nedenle evden çıkamadığını anlatan Kemal Ayyıldız'ın, "Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Bu nedenle onlara doğal gaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım." dediği öğrenildi.

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Kardeşinin hesabına 260 bin lira göndermeye çalışmış

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin saat 10.30 sıralarında Aylin Sözer'in banka hesabına girerek internet üzerinden kardeşinin hesabına 260 bin lira göndermeye çalıştığı tespit edildi. Ancak bankanın EFT'nin yüklü olması sebebiyle telefonla Aylin Sözer'i aradığı, ulaşamayınca EFT talimatını askıya aldığı öğrenildi.

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Öğrencisini de kandırmaya çalışmış

Şüphelinin ayrıca Aylin Sözer'in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak "Sana EFT yapacağım. Bu parayı euro'ya çevirip sana söylediğim kişiye teslim edersin" diye yazdığı belirlendi. Ancak Aylin Sözer'in öğrencisinin "Hocam ben bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam" diye mesaj attığı ardından Aylin Sözer'in telefonunu aradığı ulaşamayınca alt katta oturan kız kardeşine durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi.



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Yetkililer, Aylin Sözer'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacağını söylediler. Aylin Sözer'in ciğerlerinde duman bulunması durumunda yakılarak öldürüldüğünün tespit edileceği belirtildi.