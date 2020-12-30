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İSTANBUL

Türkiye'nin konuştuğu cinayette katilin ifadeleri kan dondurdu: Tüm detayları tek tek anlattı

İstanbul Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'in boğazını keserek öldürdükten sonra gözaltına alınan Kemal Ayyıldız adliyeye sevk edildi. Şüpheli polisteki ifadesinde suçunu itiraf ederken Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştıklarını iddia etti. Şüpheli olay günü uyuşturucu kullandığını aralarında çıkan kıskançlık tartışması sonucu akademisyeni öldürdüğünü belirtti. Olaydan sonra Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşinin hesabına EFT yapmaya çalıştığı tespit edilen şüphelinin, daha önceden basit yaralama suçundan iki kez polise geliş kaydı bulunduğu yakalandığında üzerinde 3 gram uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Katili adliyeye sevk edildi.
Katili adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de yalnız yaşadığı apartman dairesinde katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil Kemal Ayyıldız, ifadesinde işlediği cinayetin ayrıntılarını tek tek anlattı.

İnternetten tanışmışlar


Evli ve 3 çocuk babası olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldı'ın, Aylin Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştığını, tanıştıklarında Aylin Sözer'in Amerika'da olduğunu, iki yıl boyunca sadece internet üzerinden telefonla konuştuklarını söylediği belirtildi.

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Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde korkunç detaylar: Kanlı eldiven, kargaburun pense, uyuşturucu...

Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:59
Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.


İlk kez 2011'de yüz yüze görüşmüşler

Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'le 2011 yılında İstanbul'da yüzyüze görüştüklerini anlatarak "Bir kaç ay görüştükten sonra aramıza bir soğukluk girdi. 2014 yılına kadar hiç görüşmedik. Daha sonra tekrar görüştük. 2015 yılı ile 2018 yılı arasında yine hiç görüşmedik. 2019 yılı Kasım ayından beri sık sık görüşmeye başladık. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu. " dedi.

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay
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Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer ile ilgili yürek burkan detay


Cinayeti kıskançlık yüzünden işlemiş


Olayın meydana geldiği gün daha önceden randevulaştıkları için Aylin Sözer'in evine gittiğini anlatan Kemal Ayyıldız, "Bir hafta önce görüşmüştük. Bu görüşme sırasında onunla salı günü görüşmek üzere randevulaşmıştık. Eve gidince ona çocuklarımı görmek için yılbaşında Manisa'ya gideceğimi söyleyince bana kızdı.ö dedi. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı iddiasında bulunan Kemal Ayyıldız "Aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü." iddiasında bulundu.

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"Polislere kendimi öldürtmek istedim"


Kullandığı uyuşturucu ve cinayetin ardından adeta şoka girdiğini bu nedenle evden çıkamadığını anlatan Kemal Ayyıldız'ın, "Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Bu nedenle onlara doğal gaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım." dediği öğrenildi.

Kardeşinin hesabına 260 bin lira göndermeye çalışmış

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin saat 10.30 sıralarında Aylin Sözer'in banka hesabına girerek internet üzerinden kardeşinin hesabına 260 bin lira göndermeye çalıştığı tespit edildi. Ancak bankanın EFT'nin yüklü olması sebebiyle telefonla Aylin Sözer'i aradığı, ulaşamayınca EFT talimatını askıya aldığı öğrenildi.

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Canice öldürülen Aylin Sezer katıldığı TV programında şiddet üzerine konuşmuştu

Öğrencisini de kandırmaya çalışmış

Şüphelinin ayrıca Aylin Sözer'in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak "Sana EFT yapacağım. Bu parayı euro'ya çevirip sana söylediğim kişiye teslim edersin" diye yazdığı belirlendi. Ancak Aylin Sözer'in öğrencisinin "Hocam ben bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam" diye mesaj attığı ardından Aylin Sözer'in telefonunu aradığı ulaşamayınca alt katta oturan kız kardeşine durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

  • Yetkililer, Aylin Sözer'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacağını söylediler. Aylin Sözer'in ciğerlerinde duman bulunması durumunda yakılarak öldürüldüğünün tespit edileceği belirtildi.

Maltepe'de katledilen akademisyen Aylin Sözer'in katilinin binaya giriş anları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 9
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İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi olan 48 yaşındaki Aylin Sözer 'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri bulundu.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görüldü.
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Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.
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Katil zanlısı Kemal Ayyıldız’ın yaralamadan 2 suç kaydının daha olduğu tespit edildi.
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İnşaat işçisi olduğu belirtilen katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın cep telefonu, sosyal medya hesapları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.
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Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır.
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Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır.
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Maltepe'de katledilen akademisyen Aylin Sözer'in katilinin binaya giriş anları ortaya çıktı
İstanbul Maltepe'de dün akademisyen Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Katil, cinayetin ardından Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Korkunç olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Polis ekiplerince güçlükle gözaltına alınan şahsın, binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız binaya girdikten sonra saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Olaya hırsızlık süsü vermek isteyen zanlının üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.
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