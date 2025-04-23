Türkiye'nin S-400 hamlesinin söylentisi bile yetti: ABD'li vekiller apar topar mektup yazdı

"Rusya’nın sistemlerinin çekilmesinin ardından Suriye topraklarına yeniden sokulması, operatörden bağımsız olarak, bölgesel hava savunma manzarasını kökten değiştirecektir. Suriye’nin batı koridoru boyunca konumlandırılırsa, İsrail’in İran varlıklarına veya Hizbullah tedarik rotalarına yönelik operasyonlarını ciddi şekilde kısıtlayabilir. Bu, İsrail’in bölgedeki operasyonel esnekliğini azaltacak ve ABD’nin uzun süredir korumak için çalıştığı niteliksel üstünlüğünün teknik temelini aşındıracaktır. Dahası, sistem operatörleri etrafındaki belirsizlik sadece ateşe körükle gitmektir. Türk personeli operasyonel kontrolü elinde tutarsa, İsrail güçleriyle doğrudan çatışma riski gerçek olur. Suriye veya vekil güçler devralırsa, ABD daha da fazla görünürlük ve etki kaybeder ve zaten yanıcı olan bir ortama yeni bir stratejik istikrarsızlık katmanı getirir."