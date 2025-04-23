Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'nin S-400 hamlesinin söylentisi bile yetti: ABD'li vekiller apar topar mektup yazdı

Türkiye'nin S-400 hamlesinin söylentisi bile yetti: ABD'li vekiller apar topar mektup yazdı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:2823/04/2025, الأربعاء
G: 23/04/2025, الأربعاء
Diğer
Sonraki haber
Türkiye’nin Suriye’ye S-400 hava savunma sistemi konuşlandıracağına yönelik iddialar Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.
Türkiye’nin Suriye’ye S-400 hava savunma sistemi konuşlandıracağına yönelik iddialar Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD'li vekiller, Türkiye'nin S-400'leri Suriye'ye taşıma ihtimalini bahane ederek Ankara'yı yeniden hedef aldı; olası konuşlanmanın İsrail’in güvenliğini tehdit edeceğini ve ABD’nin bölgedeki çıkarlarını zayıflatacağını iddia etti. ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider, konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazdı.

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Suriye’ye konuşlandıracağı iddiaları, Washington’da yeni bir Türkiye karşıtı kampanyanın fitilini ateşledi.


Mektup yazdılar: İsrail’in güvenliği tehlikede


Yunanistan merkezli
Kathimerini
tarafından yapılan haberde, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Suriye’ye transfer etme önerisini görüştüğünü bildiren son raporların alarma neden olduğu aktarıldı. Buna göre ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider, konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazdı.

Vekiller yazdıkları mektupta, böyle bir yeniden konuşlandırmanın tehlikeli bir tırmanışa işaret edeceği ve İsrail’in güvenliği, ABD yaptırımlarının uygulanmasının güvenilirliği ve ABD caydırıcılık duruşu için kapsamlı sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılarda bulundu.



  • Kathimerini’ye göre mektupta bu hareket ile Türkiye’nin "stratejik meydan okumasını ödüllendirirken müttefiklere ve rakiplere de rahatsız edici bir mesaj göndereceğ" ifade edilmekte.

Bu kapsamda Vekiller mektuplarında,
"Rusya’nın sistemlerinin çekilmesinin ardından Suriye topraklarına yeniden sokulması, operatörden bağımsız olarak, bölgesel hava savunma manzarasını kökten değiştirecektir. Suriye’nin batı koridoru boyunca konumlandırılırsa, İsrail’in İran varlıklarına veya Hizbullah tedarik rotalarına yönelik operasyonlarını ciddi şekilde kısıtlayabilir. Bu, İsrail’in bölgedeki operasyonel esnekliğini azaltacak ve ABD’nin uzun süredir korumak için çalıştığı niteliksel üstünlüğünün teknik temelini aşındıracaktır. Dahası, sistem operatörleri etrafındaki belirsizlik sadece ateşe körükle gitmektir. Türk personeli operasyonel kontrolü elinde tutarsa, İsrail güçleriyle doğrudan çatışma riski gerçek olur. Suriye veya vekil güçler devralırsa, ABD daha da fazla görünürlük ve etki kaybeder ve zaten yanıcı olan bir ortama yeni bir stratejik istikrarsızlık katmanı getirir."
ifadelerine yer verdi.

Mektubu kaleme alan Vekiller, CAATSA yaptırımları kapsamında Ankara’nın maruz kaldığı riskleri ele almak için S-400’ü Türkiye’den çıkarma fikrinin hem yasal hem de stratejik olarak hatalı olduğunu da savunuyorlar. Yani Vekiller, yaptırımların Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla tetiklendiğini yani sistemin konuşlandığı konumuyla alakası olmadığını belirtmekte.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçluyorlar


Ek olarak vekiller, bu konuşlandırmanın daha geniş bir bağlamda ele alınmasını isterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı suçluyorlar. Vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı F-16’ları Yunan ve GKRY hava sahasını ihlal etmek için konuşlandırmaktan Hamas liderlerine ev sahipliği yapmaya ve İsrail ile diplomatik ve ticari bağları koparmakla suçluyor. Türkiye’nin bölgesel istikrarsızlığa katkıda bulunduğunu iddia eden vekiller, bu meselenin tek bir hava savunma sistemi veya ikili bir anlaşmazlığın çok ötesine geçtiğini savunuyorlar.


Bahse konu mektubun özellikle Yunan basını tarafından incelenmesi önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Mektubu yazan Gus Bilirakis ve Brad Schneider, geçtiğimiz Mart ayında da Türkiye’yi suçlayan farklı bir yazı kaleme almış ve Türkiye’nin GKRY ve Yunanistan’a karşı düşmanca yaklaştığını savunmuştu. Ardından Vekiller, Turkey Diplomatic Realignment Act. (Türkiye Diplomatik Yeniden Düzenleme Yasası) adı verilen bir yasayı meclise sunmuştu.


Yasa ile Vekiller, Türkiye’nin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki konumunun Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu’ndan Yeni Doğu İşleri Bürosu’na geçirilmesini resmen talep etmişti. Bu dueum Türkiye’yi İran, Suriye ve Libya ile aynı diplomatik bölgeye yerleştirmeyi hedefliyordu.




#ABD
#S-400
#Suriye
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yükselişini sürdürdü! Gram altın 4.200 TL olunca İslam Memiş 'Dikkat' diyerek açıkladı