Türkiye'nin S-400 hamlesinin söylentisi bile yetti: ABD'li vekiller apar topar mektup yazdı

ABD'li vekiller, Türkiye'nin S-400'leri Suriye'ye taşıma ihtimalini bahane ederek Ankara'yı yeniden hedef aldı; olası konuşlanmanın İsrail’in güvenliğini tehdit edeceğini ve ABD’nin bölgedeki çıkarlarını zayıflatacağını iddia etti. ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider, konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazdı.
Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Suriye’ye konuşlandıracağı iddiaları, Washington’da yeni bir Türkiye karşıtı kampanyanın fitilini ateşledi.
Mektup yazdılar: İsrail’in güvenliği tehlikede
Vekiller yazdıkları mektupta, böyle bir yeniden konuşlandırmanın tehlikeli bir tırmanışa işaret edeceği ve İsrail’in güvenliği, ABD yaptırımlarının uygulanmasının güvenilirliği ve ABD caydırıcılık duruşu için kapsamlı sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılarda bulundu.
- Kathimerini’ye göre mektupta bu hareket ile Türkiye’nin "stratejik meydan okumasını ödüllendirirken müttefiklere ve rakiplere de rahatsız edici bir mesaj göndereceğ" ifade edilmekte.
Mektubu kaleme alan Vekiller, CAATSA yaptırımları kapsamında Ankara’nın maruz kaldığı riskleri ele almak için S-400’ü Türkiye’den çıkarma fikrinin hem yasal hem de stratejik olarak hatalı olduğunu da savunuyorlar. Yani Vekiller, yaptırımların Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla tetiklendiğini yani sistemin konuşlandığı konumuyla alakası olmadığını belirtmekte.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçluyorlar
Ek olarak vekiller, bu konuşlandırmanın daha geniş bir bağlamda ele alınmasını isterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı suçluyorlar. Vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı F-16’ları Yunan ve GKRY hava sahasını ihlal etmek için konuşlandırmaktan Hamas liderlerine ev sahipliği yapmaya ve İsrail ile diplomatik ve ticari bağları koparmakla suçluyor. Türkiye’nin bölgesel istikrarsızlığa katkıda bulunduğunu iddia eden vekiller, bu meselenin tek bir hava savunma sistemi veya ikili bir anlaşmazlığın çok ötesine geçtiğini savunuyorlar.
Bahse konu mektubun özellikle Yunan basını tarafından incelenmesi önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Mektubu yazan Gus Bilirakis ve Brad Schneider, geçtiğimiz Mart ayında da Türkiye’yi suçlayan farklı bir yazı kaleme almış ve Türkiye’nin GKRY ve Yunanistan’a karşı düşmanca yaklaştığını savunmuştu. Ardından Vekiller, Turkey Diplomatic Realignment Act. (Türkiye Diplomatik Yeniden Düzenleme Yasası) adı verilen bir yasayı meclise sunmuştu.
Yasa ile Vekiller, Türkiye’nin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki konumunun Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu’ndan Yeni Doğu İşleri Bürosu’na geçirilmesini resmen talep etmişti. Bu dueum Türkiye’yi İran, Suriye ve Libya ile aynı diplomatik bölgeye yerleştirmeyi hedefliyordu.